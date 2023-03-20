Самая тяжелая зима позади, а впереди у Рыб, Львов, Скорпионов и Овнов качественные изменения в материальном положении, передает 24 Канал.

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Рыбы

У Рыб весной начнется белая полоса. Деньги сами будут липнуть к вам, вы получите щедрое вознаграждение за все старания и усилия. Кроме того, в ближайшее время вам могут сделать выгодное предложение, которое существенно улучшит уровень жизни. Однако не стоит сидеть, сложа руки. Не жадничайте и начните уже собирать на что-то глобальное.

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Лев

Львам следует быть бдительными и критически мыслить, чтобы не упустить возможность заработать весной. У представителей этого знака зодиака будет много шансов укрепить финансовую подушку. Судьба сама будет подбрасывать вам возможности обогатиться, звезды на вашей стороне.

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Скорпион

У Скорпионов в ближайшее время появится много хлопот, забот и дел, долго откладывавшихся на потом. Однако то, что пролежало в длинном ящике, может принести денежное вознаграждение. Также к этим знакам зодиака будет благосклонное руководство на работе, так что можете рассчитывать на премии.

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Овен

Представителям этого знака зодиака весной в материальном плане повезет больше всего. Их ждет карьерный рост, успех в новых проектах и бизнесе. Поэтому Овнам следует рискнуть, чтобы следующие месяцы были успешными и прибыльными.

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