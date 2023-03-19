Планеты демонстрируют особую приверженность трем знакам зодиака в этом месяце. Особенно повезет Близнецам, Водолеям и Девам. 24 Канал.
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Близнецы
В ближайшее время представители Близнецов окажутся как в сказке и поймают удачу за хвоста. У них произойдет карьерный рост, о котором уже долго мечтали.
Астрологи советуют Близнецам не отказываться от предложений и открыться. Это подтолкнет к новым возможностям, а впоследствии – финансовому и личному процветанию. И помните – не только планеты решают судьбу, но и вы сами.
Гороскоп для Близнецов
Дева
В жизни Дев начнется по-настоящему белая полоса: проблемы разрешатся, а на пути будут встречаться приятные и дружелюбные люди. Планируемые проекты будут процветать, а цели будут достигаться с большой легкостью.
Советуем Девам в конце месяца подытожить все, что сделали за это время – это поможет сделать правильные выводы, а также осознать, что вы на правильном пути.
Гороскоп для Дев
Водолей
Представителей этого знака зодиака ждет приятный сюрприз, благодаря которому сбудется заветная мечта. Но прежде всего не бойтесь своих желаний и проговаривайте их.
Успех свалится на Водолеев и в финансовой сфере, но стоит не забывать о рациональности. Вас ждут новые горизонты, особенно в реализации своих талантов и возможностей.
Гороскоп для Водолеев