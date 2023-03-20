В апреле 2023 года только три знака зодиака смогут обрести любовь – верного и любящего человека, который станет поддержкой во всех сферах жизни. Астрологи сообщают, что это Овен, Рак и Весы.

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Овен

Обычно Овны не испытывают трудностей в поисках второй половинки, потому что довольно часто окружены вниманием. Однако частой проблемой этих людей является то, что сложно обрести родственную душу.

Однако в апреле Овна ждет подъем в личной жизни путем неожиданной и особой встречи с человеком, который станет вашим партнером. Поэтому астрологи советуют не избегать поездок, выходов в свет и даже обычных прогулок по городу, которые могут обернуться для вас сюрпризом.



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Рак

Раки в большинстве своем довольно скептически относятся к любви с первого взгляда, но апрель заставит их изменить свое мнение. Скорее всего, стрела Купидона подстерегет вас там, где вы совсем этого не ожидаете.

Планеты подсказывают, что Ракам стоит подвергнуться этим завладеющим вами чувствам. Это не сыграет с вами злую шутку, а поможет раскрыться и продемонстрировать вашу романтическую сторону.



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Весы

Некоторое время Весы не замечали своего одиночества, потому что обычно они достаточно погружены в работу. Но согласитесь, что со временем становится заметной пустота в сердце.

Осмотритесь вокруг: вблизи вас точно есть человек, проявляющий свое внимание и чувство. Не отталкивайте ее, а попробуйте пообщаться тет-а-тет: результат вас удивит, а сердце снова будет гореть.



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