Про три пари знаків, представники яких найчастіше є найкращими друзями, розповідає 24 Канал.

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Рак і Риби

Народжені під сузір'ям Рака та Риб емоційні та співчутливі. Вони практично миттєво стають найкращими друзями, підтримують одне одного у всьому.

Гороскоп для Раків

Ці знаки мають інтуїтивне розуміння та вміють піддаватися емоціям. Нерідко саме це і є основою їхньої міцної дружби. Як Раки, так і Риби здатні прийти на допомогу один одному в будь-який момент. Вони справді надійна підтримка.

Гороскоп для Риб

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Овен і Лев

Представники цих двох знаків досить-таки енергійні, впевнені в собі та чудово доповнюють одне одного. Окрім того, Овен і Лев мають велику пристрасть до життя та постійно прагнуть досягти успіху.

Гороскоп для Овнів

Народжені під цими сузір'ями стають найкращими друзями завдяки спільній енергії та амбіціям. Разом вони здатні підкорити світ.

Гороскоп для Левів

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Терези та Близнюки

Ці знаки соціальні та комунікабельні. Вони швидко стають друзями нерозлийвода. Як Терези, так і Близнюки обдаровані великим розумом та любов'ю до мистецтва, музики та краси.

Гороскоп для Терезів

Представники цих знаків здатні розуміти одне одного з півслова. До речі, їхні бесіди завжди інтелектуальні та цікаві. Ці знаки володіють неперевершеною здатністю до аналізу, що, звичайно ж, підсилює їхню дружбу.

Гороскоп для Близнюків