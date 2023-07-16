О трех парах знаков, представители которых чаще всего являются лучшими друзьями, рассказывает 24 Канал.

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Рак и Рыбы

Рожденные под созвездием Рака и Рыб эмоциональны и участливы. Они практически мгновенно становятся самыми лучшими друзьями, поддерживают друг друга во всем.

Гороскоп для Раков

Эти знаки обладают интуитивным пониманием и умеют поддаваться эмоциям. Нередко именно это и есть основой их крепкой дружбы. Как Раки, так и Рыбы способны прийти на помощь друг другу в любой момент. Они действительно надежная поддержка.

Гороскоп для рыб

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Овен и Лев

Представители этих двух знаков довольно энергичны, уверены в себе и прекрасно дополняют друг друга. Кроме того, Овен и Лев имеют большую страсть к жизни и постоянно стремятся добиться успеха.

Гороскоп для Овнов

Родившиеся под этими созвездиями становятся лучшими друзьями благодаря общей энергии и амбициям. Вместе они способны покорить мир.

Гороскоп для Львов

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Весы и Близнецы

Эти знаки социальные и коммуникабельные. Они быстро становятся друзьями неразлейвода. Как Весы, так и Близнецы одарены большим умом и любовью к искусству, музыке и красоте.

Гороскоп для Весов

Представители этих знаков способны понимать друг друга с полуслова. Кстати, их беседы всегда интеллектуальны и интересны. Эти знаки обладают непревзойденной способностью к анализу, что, конечно же, усиливает их дружбу.

Гороскоп для Близнецов