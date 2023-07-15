На першому місці — Козероги. Далі йдуть Діви, розповідає 24 Канал.

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Козеріг

Народжені під цим знаком буквально чемпіони за працьовитістю. Козероги відповідальні та не бояться робити щось нове. Якщо довірите їм важливе завдання, то не сумнівайтеся, — справляться з ним на 100%.

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Діви

Представники цього знаку також вирізняються з-поміж інших своєю працьовитістю. Діви завжди прагнуть до вдосконалення у всьому, що роблять. Народжені під цим знаком відомі своєю увагою до деталей, тож ідеально виконають поставлене завдання.

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