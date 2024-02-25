Овен, Скорпіон і Риби. Народжені під цим знаками зодіаку частіше за інших не вірять у дружбу, передає LifeStyle 24.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку самостійні та незалежні. Овни нерідко вважають, що друзі можуть перешкоджати їхнім цілям та досягненням. Мовляв, краще покладатися лише на себе й не залежати від інших.

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Скорпіон

Представники цього знаку можуть бути досить замкнутими і підозрливими. Вони не завжди вірять, що з іншими людьми можна побудувати довірливі стосунки і справжню дружбу. Скорпіони нерідко зберігають свої емоції та почуття всередині, не діляться ними.

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Козоріг

Ці люди зазвичай ставлять на перше місце не кохання, дружні стосунки, а особисті та професійні цілі. Козероги можуть вважати, що дружба відволікає їх від досягнення успіху та реалізації своїх амбіцій.

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