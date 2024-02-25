Овен, Скорпион и Рыбы. Рожденные под этим знаками зодиака чаще других не верят в дружбу, передает LifeStyle 24.

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Овен

Рожденные под этим знаком зодиака самостоятельные и независимые. Овны нередко считают, что друзья могут препятствовать их целям и достижениям. Мол, лучше полагаться только на себя и не зависеть от других.

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Скорпион

Представители этого знака могут быть довольно замкнутыми и подозрительными. Они не всегда верят, что с другими людьми можно построить доверительные отношения и настоящую дружбу. Скорпионы нередко хранят свои эмоции и чувства внутри, не делятся ими.

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Козерог

Эти люди обычно ставят на первое место не любовь, дружеские отношения, а личные и профессиональные цели. Козероги могут считать, что дружба отвлекает их от достижения успеха и реализации своих амбиций.

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