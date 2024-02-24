Так, Риби, Телець і Рак найчастіше не можуть досягти успіху в житті. Чому саме, пише LifeStyle 24.

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Риби

Ці сентиментальні й дуже емоційні люди можуть страждати від недостатньої самодисципліни. Риби нерідко живуть у власному світі. Вони відволікаються від своїх цілей. Також можуть бути схильні до втрати концентрації та сумнівів у собі.

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Рак

Народжені під цим знаком зодіаку ретельно дбають про свою родину та близьких. Вони намагаються забезпечити всім необхідним. Втім, коли щось не виходить з першого разу, Раки схильні опускати руки. Окрім того, вони часто піддаються лінощам.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку часто бояться вийти зі своєї зони комфорту й наважитися на щось нове. Тельці можуть відмовитися від можливостей, якщо доведеться йти на ризик.

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