Не люблять робити це: які 3 знаки зодіаку не дбають про себе

Частина людей не звикли турбуватися про себе. Найбільше до цього схильні представники трьох знаків зодіаку.

Так, Стрілець, Водолій й Риби найчастіше забувають піклуватися про себе. Чому, пише LifeStyle 24.

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Стрілець

Народжені під цим знаком зодіаку часто не приділяють достатньо уваги своєму здоров'ю. Ці люди люблять ризикувати й нерідко не дотримуються режиму дня.

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Водолій

Представники цього знаку звичайно занурені у свої думки й ідеї. Водолії можуть забувати про свої фізичні потреби, зокрема, правильне харчування та регулярний сон.

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Риби

Ці люди зазвичай живуть у своєму власному світі фантазій. Риби забувати про реальність, не зважати на погіршення самопочуття.

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