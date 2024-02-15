Так, Стрілець і Діва, у березні ви можете втратити роботу. Чому і чого чекати, пише LifeStyle 24.

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Стрілець

Навесні Стрільцям варто бути уважними та обережними, можливий крах у кар'єрі. Конфлікти на роботі та невдачі у проєктах, ймовірно, призведуть до важких наслідків. Варто уникати ризикованих ситуацій та бути терплячими у взаємодії з колегами, як би не було важко.

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Діва

Уже цієї весни Діви можуть зазнати краху в кар'єрі. Непередбачувані обставини та конфлікти з керівництвом стануть стати перешкодою у професійному розвитку. Варто бути обережними та уважними у прийнятті рішень, щоб уникнути негативних наслідків.

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