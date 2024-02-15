Так, Стрелец и Дева, в марте вы можете потерять работу. Почему и чего ждать, пишет LifeStyle 24.

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Стрелец

Весной Стрельцам стоит быть внимательными и осторожными, возможен крах в карьере. Конфликты на работе и неудачи в проектах, вероятно, приведут к тяжелым последствиям. Стоит избегать рискованных ситуаций и быть терпеливыми во взаимодействии с коллегами, как бы ни было трудно.

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Дева

Уже этой весной Девы могут потерпеть крах в карьере. Непредсказуемые обстоятельства и конфликты с руководством станут стать препятствием в профессиональном развитии. Стоит быть осторожными и внимательными в принятии решений, чтобы избежать негативных последствий.

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