Так, Стрелец, Водолей и Рыбы чаще всего забывают заботиться о себе. Почему, пишет LifeStyle 24.

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Стрелец

Рожденные под этим знаком зодиака часто не уделяют достаточно внимания своему здоровью. Эти люди любят рисковать и нередко не соблюдают режим дня.

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Водолей

Представители этого знака обычно погружены в свои мысли и идеи. Водолеи могут забывать о своих физических потребностях, в частности, правильное питание и регулярный сон.

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Рыбы

Эти люди обычно живут в своем собственном мире фантазий. Рыбы забывать о реальности, не обращать внимания на ухудшение самочувствия.

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