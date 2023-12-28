Так, Козоріг, Діва, Телець і Рак прямо-таки обожнюють будувати плани на майбутнє, пише 24 Канал.

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Козоріг

Ці люди амбіційні й цілеспрямовані. Вони люблять складати плани на майбутнє, визначати свої цілі та постійно працювати над їх досягненням.

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Діва

Діви – перфекціоністи. Вони приділяють велику увагу деталям та організації. Діви завжди створюють чіткі плани й строго слідкують за їх виконанням.

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Рак

Раки відомі своєю турботливістю та обережністю. Вони люблять планувати, щоб забезпечити безпеку та комфорт для себе та своїх близьких.

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Телець

Тельці цінують стабільність та безпеку. Вони нерідко прописують детальні фінансові плани, намагаються досягнути значного успіху.

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