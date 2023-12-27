Так, Водолій, Скорпіон і Діва, вам варто звернути увагу на самопочуття. Не ігноруйте його погіршення, пише 24 Канал.

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Водолій

У січні Водоліям важливо звернути увагу на свою емоційну стабільність. Стрес може негативно позначитися здоров'ї. За потреби, зверніться до лікаря. Покращити самопочуття допоможуть медитації, прогулянки та спорт.

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Діва

У січні Дівам варто зосередитися на правильному харчуванні та фізичних вправах. Можна почати з маленьких змін у щоденному раціоні та ранкової зарядки.

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Скорпіон

У січні Скорпіонам варто приділити увагу відпочинку та релаксації. Занадто велике навантаження може призвести до постійної втоми та стресу.

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