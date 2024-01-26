Так, Телець і Стрілець, на вихідних вам краще уникати далекої дороги. Чому саме, пише 24 Канал.

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Телець

Доля підготувала для вас дещо цікаве. Втім, для цього доведеться відмовитися від далекої поїздки. Залиштеся там, де перебуваєте зараз. Ось побачите, це справді піде вам на користь.

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Стрілець

Вам варто утриматися від далеких поїздок цього тижня. Залиштеся вдома, виспіться, приготуйте смачну вечерю, подивіться цікавий фільм, послухайте музику. Насолодіться затишними вихідними.

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