Так, Телец и Стрелец, на выходных вам лучше избегать дальней дороги. Почему именно, пишет 24 Канал.

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Телец

Судьба подготовила для вас кое-что интересное. Впрочем, для этого придется отказаться от дальней поездки. Останьтесь там, где находитесь сейчас. Вот увидите, это действительно пойдет вам на пользу.

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Стрелец

Вам стоит воздержаться от дальних поездок на этой неделе. Останьтесь дома, выспитесь, приготовьте вкусный ужин, посмотрите интересный фильм, послушайте музыку. Насладитесь уютными выходными.

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