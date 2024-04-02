Розчарування на кожному кроці: 4 знаки зодіаку, яким ця весна принесе лише невдачі

Весна – час, коли хочеться підкорювати нові вершини, досягати своїх цілей, втілювати мрії та плани у реальність. Однак астрологи кажуть, що для чотирьох знаків зодіаку ця пора року стане нещасливою.

До невдач потрібно готуватися Скорпіонам, Водоліям, Терезам та Рибам. На них чекає складний життєвий період, який розпочнеться вже найближчим часом, передає LifeStyle 24.

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Скорпіон

Весна – улюблена пора року Скорпіонів, однак невдовзі вона конкретно розчарує. Чорна смуга почнеться у представників цього знаку зодіаку вже через декілька днів. Спершу на них чекають проблеми в особистому житті, а потім і у кар'єрі. Доведеться попітніти, кажуть астрологи.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Мрії Водоліїв розіб'ються вщент вже цими вихідними. На жаль, ситуація буде погіршуватися кожного дня, тому ні в якому разі не можна розслаблятися. Астрологи радять представникам цього знаку зодіаку зібрати сили в кулак, щоб з гідністю пройти усі перешкоди на шляху до успіху.

Гороскоп для Водоліїв

Терези

У Терезів проблеми почалися ще у березні, тому особливих сподівань на квітень вони не мають. Зауважимо, що найсерйозніші невдачі лише попереду, тому слід тримати руку на пульсі. На представників цього знаку зодіаку чекає складний період на роботі. В один момент вони навіть задумаються над звільненням.

Гороскоп для Терезів

Риби

Поки що Риби пливуть за течією. Вони ніяк не змінюють своє життя на краще, тому найближчим часом з'являться певні труднощі. Представники цього знаку зодіаку будуть зазнавати краху у всіх починаннях. Астрологи стверджують, що суцільні невдачі потягнуть за собою депресію та демотивацію.

Гороскоп для Риб