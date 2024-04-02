К неудачам нужно готовиться Скорпионам, Водолеям, Весам и Рыбам. Их ждет сложный жизненный период, который начнется уже в ближайшее время, передает LifeStyle 24.

Плохие новости Кто изменит любимому человеку этой весной: 3 знака зодиака

Скорпион

Весна – любимое время года Скорпионов, однако вскоре оно конкретно разочарует. Черная полоса начнется у представителей этого знака зодиака уже через несколько дней. Сначала их ждут проблемы в личной жизни, а затем и в карьере. Придется попотеть, говорят астрологи.

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Водолей

Мечты Водолеев разобьются вдребезги уже в эти выходные. К сожалению, ситуация будет ухудшаться каждый день, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака собрать силы в кулак, чтобы с достоинством пройти все препятствия на пути к успеху.

Гороскоп для Водолеев

Весы

У Весов проблемы начались еще в марте, поэтому особых надежд на апрель они не возлагают. Заметим, что самые серьезные неудачи только впереди, поэтому следует держать руку на пульсе. Представителей этого знака зодиака ждет сложный период на работе. В один момент они даже задумаются над увольнением.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Пока что Рыбы плывут по течению. Они никак не меняют свою жизнь к лучшему, поэтому в ближайшее время появятся определенные трудности. Представители этого знака зодиака будут терпеть крах во всех начинаниях. Астрологи утверждают, что сплошные неудачи повлекут за собой депрессию и демотивацию.

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