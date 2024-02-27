Матимуть серйозні проблеми: ці 4 знаки будуть потребувати підтримки навесні

Перший місяць весни може бути нелегким для кількох знаків зодіаку. У них можливі серйозні проблеми.

Так, Козоріг, Скорпіон, Овен і Телець, цієї весни особливо потребуватимуть підтримки близьких. Що на них чекає, передає LifeStyle 24.

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Козоріг

Уже цієї весни кохана людина може розбити Козорогам серце. Справитися з переживаннями самостійно буде не просто. Знадобиться підтримка близьких.

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Скорпіон

У перший місяць весни Скорпіони можуть стикнутися з труднощами. Це буде непростий період, пережити який допоможе підтримка близьких.

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Овен

Цієї весни Овни зможуть досягти успіху в багатьох сферах. Разом з тим кохана людина розіб'є їм серце. Знадобиться моральна підтримка друзів.

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Телець

У представників цього знаку зодіаку вже у березні може початися чорна смуга. Здаватиметься, ніби проти них весь світ. Тельці вкрай потребуватимуть підтримки близьких.

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