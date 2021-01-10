Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, обіцяє багато змін в особистому та професійному житті. Читайте гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Овна

Астрологи радять Овнам увесь тиждень підтримувати позитивний настрій. Радійте навіть маленьким досягненням. Всі перешкоди, які виникатимуть на вашому шляху ви успішно подолаєте, а потім з радістю про них забудете. В особистих, професійних та фінансових справах очікуйте на приємні новини.

Для досягнення ваших амбітних цілей знадобиться небагато зусиль, а результат вас неабияк здивує та принесе щедрі плоди. У понеділок у вас з'явиться чудова можливість створити міцну базу для ділового партнерства. Ймовірно, ви стоїте на порозі серйозних змін у своєму житті.

На вихідних зорі обіцяють Овнам багато сюрпризів. З'являться гарні перспективи, які змінять ваші плани. У суботу буде чудова можливість проявити свої таланти та знання. На вихідних навідайтеся в гості до хороших знайомих.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 12 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Тельця

Постарайтеся цього тижня не вплутуватися в авантюри зі швидкими заробітками, адже є великий ризик фінансових втрат. Вівторок – ідеальний час, щоб щось змінити, в першу чергу в собі. Подумайте над тим, які зміни ви хочете бачити в собі у майбутньому. Придивіться до себе та почніть діяти.

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На роботі та вдома у вас накопичиться чимало справ, які не варто відкладати на потім. Постарайтеся кожного дня виділяти декілька годин на реалізацію поставлених завдань. Будьте послідовними у виконанні задач, виконуйте їх одну за одною.

На вихідних навряд чи вдасться побути на самоті, навіть якщо ви цього дуже захочете. Попри те, що ви впевнені в собі – прислухайтеся до зауважень, які вам зроблять близькі люди. Проявіть доброзичливість і терпіння.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 11 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам цього тижня зберігати емоційну рівновагу, але при цьому більше довіряти своїй інтуїції. Якщо вам буде потрібна допомога, не соромтеся звернутися до своїх друзів. Реалізація давніх проєктів принесе вам матеріальне задоволення.

З колегами цього тижня не варто зайвий раз сперечатися та доводити свою правоту. Вже ближче до середини тижня відкриються чудові перспективи для кар'єрного росту. Роботи буде багато, тож доведеться подвоїти терпіння та працьовитість.

На вихідних дозвольте собі розслабитися. У самотніх представників знаку випаде чудова нагода знайти свою другу половинку. Від поїздок краще відмовитися, адже вони можуть принести неприємності.

Сприятливий день: 15 січня

Несприятливий день: 17 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Рака

Ракам цього тижня рекомендовано зайнятися вирішенням домашніх та житлових питань. Друга половина тижня – вдалий час для підписання договорів, купівлі житла чи земельної ділянки. Також в цей період є чудова можливість знайти хороших мешканців для оренди квартири чи будинку.

У бізнесі можливі невеличкі збитки, однак не варто на них зациклюватися, оскільки вони швидко пройдуть, і все стане на свої місця. Якщо ви власник авто, зорі радять дотримуватися акуратності на дорогах та не перевищувати швидкість. Вечірні поїздки було б добре скоротити до мінімуму.

На вихідних ваша увага буде зосереджена в матеріальній сфері. Ваша старанність та працьовитість принесуть хороші доходи. Робота в цей час обіцяє бути вигідною. Неділя – сприятливий період для покупки речей для дому та сім'ї.

Сприятливий день: 12 січня

Несприятливий день: 17 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Лева

У Левів цього тижня можуть бути проблеми зі здоров'ям: вразливою буде лімфатична система, серце і шлунок. Тривала перевтома може призвести до головного болю та появи хронічних захворюваностей. Деякі нездужання можуть бути наслідками переїдання чи вживання шкідливої їжі.

Астрологи радять знайти час для заняття творчістю. Допитливість та інтерес до нового підсилить ваші можливості. Нових справ цього тижня краще не розпочинати. У вас буде час правильно розставити пріоритети. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе.

На вихідних записуйте всі ідеї, які спадуть вам на думку. Вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Медитація допоможе вам знайти відповіді на багато питань. Намагайтеся проводити час зі своїми близькими. Домашня атмосфера зарядить вас позитивом.

Сприятливий день: 12 січня

Несприятливий день: 13 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Діви

Якщо ви занурилися у нові стосунки з головою, то не намагайтеся контролювати розвиток подій. Просто віддавайтеся пристрасті і насолоджуйтеся життям. Астрологи не гарантують, що цей роман переросте в щось більше. Однак такий досвід вам необхідний і принесе багато цікавих відкриттів і вражень.

Цього тижня найсприятливішим днем для будь-яких починань стане середа, 13 січня. Не бійтеся проявляти почуття до рідних, вони дуже потребують вашої любові. Тиждень обіцяє бути легким для вас, навіть якщо будуть якісь випробування, ви з легкістю їх подолаєте.

На вихідних відбудеться подія або зустріч, яка зарядить вас позитивною енергією на цілий рік. Ви можете захотіти ризикнути у професійній сфері, щось кардинально змінити. Зірки говорять, що цей ризик може бути виправданий і навіть може мати успіх.

Сприятливий день: 15 січня

Несприятливий день: 17 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Терезів

Тиждень підходить для душевних бесід і обговорення наболілих питань. Проговоріть все, що у вас накопичилося, в спокійній обстановці і знайдіть компромісне рішення. Так ви збільшите довіру між вами та близькими і збережете відносини.

Астрологи зазначають, що Терезам цього тижня відкриються нові простори. Досягнення успіху на роботі – стане вашим головним завданням. Не виключено, що ваш успіх притягне заздрісників. Удар в спину може прийти з боку давніх знайомих, тому будьте обережними і не дозволяйте нікому вибити вас з колії.

На вихідних шукайте себе всюди, де це можливо. Займіться тим про що ви довго мріяли, або довго не наважувалися. Не годуйте себе обіцянками: зміни вже вас чекають, залишилося зробити декілька простих кроків в потрібному напрямку.

Сприятливий день: 12 січня

Несприятливий день: 14 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони побачать можливості для особистісного розвитку. Ви зможете продумати всі свої дії на кілька ходів вперед. Вам буде притаманне аналітичне мислення, що дозволить побачити кінцевий результат максимально ясно і чітко.

Щоб зрозуміти, на що ви здатні, спочатку потрібно прийняти себе. Кожен з нас уразливий, але сила може бути і в слабкості. Просто будьте собою, і тоді Всесвіт помітить вас і подарує те, про що ви так довго мріяли. Впевненість в собі допоможе вам безстрашно поглянути всім проблемам в обличчя.

Вихідні присвятіть своїй другій половинці і влаштуйте для неї романтичний вечір. Щоб освіжити ваші почуття, використовуйте всю свою фантазію і винахідливість. Цей період найбільше підходить для спілкування тет-а-тет.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 11 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Стрільця

Стрільцям цього тижня радять робити все можливе, щоб підготувати себе до змін. Незабаром ваше життя сильно зміниться. Розвивайте у собі позитивне мислення та прислухайтеся до порад мудрих та успішних знайомих. Сфера любові цього тижня стане для вас найбільш значущою.

В цілому тиждень для вас буде стабільним та позитивним. Відпускайте будь-які незрозумілі ситуації: покажіть світу, що ви вмієте насолоджуватися моментом. У четвер чекайте на позитивні новини. Ймовірно, керівництво похвалить вас за успішно виконану роботу та навіть вручить приємний грошовий бонус.

На вихідних ви будете оточені людьми, які дозволять вам відчути себе добре. Вашим помічником стане почуття гумору. Спробуйте від всього абстрагуватися, ловити позитив та заряджати інших радісною енергетикою.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 12 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Козерога

Козерогам варто спуститися з позахмарних висот на землю і братися до роботи. Будьте прагматичними та постарайтеся уникати будь-яких суперечок на сімейному фронті. Для вас зараз найголовніше питання полягає в роботі та кар'єрі. Ваша рішучість та завзятість сприятимуть здійсненню ваших задумів.

У п'ятницю можливі справи з фінансовими документами. Можете сміливо розраховувати на підвищення заробітної плати в найближчому майбутньому. Також виникнуть ситуації, які змусять реорганізувати свої плани, надії і очікування. Вас спочатку може це засмутити, але скоро на вас чекає великий успіх.

Вихідні сприятливі для побудови планів. Можливі нові контакти або зустрічі, які започаткують хороші добрі відносини. Вас засмутять новини про проблеми зі здоров’ям у вашого родича, але вони вирішаться досить швидко і успішно.

Сприятливий день : 15 січня

Несприятливий день: 13 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Водолія

Доля готує вам несподівані повороти в стосунках. Якщо вам важливі відносини з коханою людиною, то домовляйтеся, висловлюйте своє ставлення до подій, пропонуйте свої рішення. Нічого не кидайте на самоплив. Проявляйте свою мудрість і терпіння там, де потрібно зберегти досягнуте.

Якщо вам буде здаватися, що в житті настала чорна смуга, ви можете перетворити її в білу. Песимістичний настрій – поганий помічник, так що навіть якщо не все так гладко, як хотілося б, не піддавайтеся зневірі. Пам'ятайте, що після темних хмар завжди настають найсвітліші дні.

Творчі особистості на вихідні можуть знайти натхнення і створити щось дійсно варте. Єдині складності, які можуть виникнути, будуть пов'язані з матеріальним станом. Щоб уникнути їх, Водоліям слід відмовитися від шопінгу або будь-яких великих покупок.

Сприятливий день: 15 січня

Несприятливий день: 11 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 для Риб

Тиждень для Риб пройде плідно. Якщо ви докладете достатню кількість зусиль, то зможете досягти багатьох цілей. Особливо цей період хороший для працьовитих і амбітних представників знаку. А ось лінь може привести до негативних наслідків.

Не чекайте підтримки або допомоги. Вам доведеться справлятися з усіма труднощами, що виникатимуть самостійно. Втім ваша праця не залишиться непоміченою, що може привести до підвищення в кар'єрі.

На вихідних у Риб можуть виникнути несподівані проблеми зі здоров'ям, старі хвороби дадуть про себе знати. Бережіть своє здоров'я і ставитеся до нього серйозно. Постарайтеся харчуватися правильно і не переїдати.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 11 січня