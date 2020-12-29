Планування весілля – серйозний та відповідальний процес, в ході якого у наречених часто виникають проблеми. Як правильно спланувати та обрати сприятливі дати для весілля у 2021 році, щоб шлюб був щасливим – розповідаємо далі.

Однією із найважливіших подій у житті людей є весілля, адже це зовсім нова сторінка, в подальшому сповнена багатьох відповідальностей. Багато молодят дуже прискіпливо ставляться до всього, що стосується процесу одруження, тож і не є дивним, що так багато уваги присвячується вибору красивої дати.

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2021 рік – рік Білого Металевого Бика, тварини, що уособлює працьовитість, спокій та покірність. Цей час буде загалом сприятливим для пар, які мають намір одружитись. Шлюб під покровительством Бика буде міцним, гармонійним та сповненим взаємоповаги. За твердженнями астрологів, сім'ї, створені у 2021 році, будуть жити спокійним, виваженим життям, уникатимуть конфліктних ситуацій. Бик може не сприйняти вашу вибуховість, спонтанність чи надмірну емоційність, тому важливо буде переглянути свою поведінку.



Весілля в рік Бика

Сприятливі місяці для весілля за знаками зодіаку Знак зодіаку є важливим фактором при виборі дати весілля. Кожен з нас унікальний, тому необхідно враховувати такий індивідуальний підхід й зробити певний прогноз за датою народження, аби точно впевнитись, що ваша дата буде вдалою. Для Овнів – травень, червень, вересень. Кращі дати 2, 4, 5, 10, 14, 15, 24. Для Тельців – листопад, лютий, квітень. Вдалі дати 3, 7, 19, 23. Вам варто одразу визначитись з датою. Для Близнюків – лютий, серпень, грудень. Також сприятливі парні місяці року. Для Раків – лютий, травень, липень. Фортуна усміхнеться вам 3, 6, 17, 24, 27 числа. Для Левів – липень, січень, березень. Ваші дати – 8, 14, 22. Для Дів – березень, червень, липень. Ваша планета Меркурій, плануйте дати з цифрами 3, 6, 7. Для Терезів – ваші сприятливі місяці – теплі. Обирайте парні дати. Для Скорпіонів – жовтень, листопад, грудень. Дати для вас: 1, 7, 23, 30. Для Стрільців – найсприятливіші місяці – грудень, березень та травень. Цього року найкращими датами будуть 11 та 22. Для Козерогів – січень, травень, липень. Важливо обирати непарні числа, що сприятливо поєднаються із 2021 роком. Для Водоліїв – березень, липень, вересень. Кращі числа 1, 3, 6, 12, 22, 24, 26. Для Риб – лютий, березень, червень, липень, листопад, грудень. Ваша планета – Венера, тому оптимальними датами будуть числа 7 або 17. Сприятливі та несприятливі дні для весілля у 2021 році

Січень 2021

Сприятливими для одруження в перший місяць наступного року будуть числа 16, 21 і 25. Несприятливі дні – 2, 4, 6, 9, 12, 13, 30 і 31 січня.

Лютий 2021

Найбільш сприятливими для взяття шлюбу вважаються 12, 3 і 25 лютого. Небажано одружуватися 1, 4, 6, 8-11 та 27 числа.

Березень 2021

Для весілля у березні найкраще підійдуть числа 18, 21 і 27. Несприятливі дні – 2-4, 6, 8, 9, 13 і 31 березня.

Квітень 2021

Вдалим буде союз, укладений 15 та 23 квітня. Несприятливими днями є 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 і 29 числа.

Травень 2021

У травні найкраще зіграти весілля 12, 17 і 25 числа. Несприятливі дні – 1, 4, 6, 8, 11, 27 і 29 травня.

Червень 2021

У перший літній місяць варто звернути увагу на 20 число. Не варто одружуватися в такі дні – 10, 17, 26 і 29 червня.

Липень 2021

Зірки віщують, що сприятливими датами будуть 13, 23 та 28 числа. Небажано брати шлюб в такі дні – 6, 8, 19, 25, 30 липня.

Серпень 2021

В серпні найкращими датами будуть 7, 10, 13, 15 числа. Варто почекати і не одружуватись 5, 11, 21, 24, 27 серпня.

Вересень 2021

В першому осінньому місяці вдалими датами стануть 4, 7 ,9, 10, 18 числа. Не варто одружуватись 3, 5, 12, 30 вересня.

Жовтень 2021

Жовтень потішить великою кількістю щасливих дат – 1, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 22, 25, 27. Несприятливих днів мало – 2, 8, 23 жовтня.

Листопад 2021

Для весілля у листопаді найбільше підійдуть 7, 9, 11, 21, 26, 29 числа. Небажано святкувати весілля 2, 4, 10, 27 листопада.

Грудень 2021

Грудень також багатий на сприятливі дати для весілля – це 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 24. Варто утриматись від одружування 1, 4, 8, 12, 25 грудня.