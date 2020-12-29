Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Планування весілля – серйозний та відповідальний процес, в ході якого у наречених часто виникають проблеми. Як правильно спланувати та обрати сприятливі дати для весілля у 2021 році, щоб шлюб був щасливим – розповідаємо далі.
Однією із найважливіших подій у житті людей є весілля, адже це зовсім нова сторінка, в подальшому сповнена багатьох відповідальностей. Багато молодят дуже прискіпливо ставляться до всього, що стосується процесу одруження, тож і не є дивним, що так багато уваги присвячується вибору красивої дати.
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2021 рік – рік Білого Металевого Бика, тварини, що уособлює працьовитість, спокій та покірність. Цей час буде загалом сприятливим для пар, які мають намір одружитись. Шлюб під покровительством Бика буде міцним, гармонійним та сповненим взаємоповаги. За твердженнями астрологів, сім'ї, створені у 2021 році, будуть жити спокійним, виваженим життям, уникатимуть конфліктних ситуацій. Бик може не сприйняти вашу вибуховість, спонтанність чи надмірну емоційність, тому важливо буде переглянути свою поведінку.
Весілля в рік Бика
Січень 2021
Сприятливими для одруження в перший місяць наступного року будуть числа 16, 21 і 25. Несприятливі дні – 2, 4, 6, 9, 12, 13, 30 і 31 січня.
Лютий 2021
Найбільш сприятливими для взяття шлюбу вважаються 12, 3 і 25 лютого. Небажано одружуватися 1, 4, 6, 8-11 та 27 числа.
Березень 2021
Для весілля у березні найкраще підійдуть числа 18, 21 і 27. Несприятливі дні – 2-4, 6, 8, 9, 13 і 31 березня.
Квітень 2021
Вдалим буде союз, укладений 15 та 23 квітня. Несприятливими днями є 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 і 29 числа.
Травень 2021
У травні найкраще зіграти весілля 12, 17 і 25 числа. Несприятливі дні – 1, 4, 6, 8, 11, 27 і 29 травня.
Червень 2021
У перший літній місяць варто звернути увагу на 20 число. Не варто одружуватися в такі дні – 10, 17, 26 і 29 червня.
Липень 2021
Зірки віщують, що сприятливими датами будуть 13, 23 та 28 числа. Небажано брати шлюб в такі дні – 6, 8, 19, 25, 30 липня.
Серпень 2021
В серпні найкращими датами будуть 7, 10, 13, 15 числа. Варто почекати і не одружуватись 5, 11, 21, 24, 27 серпня.
Вересень 2021
В першому осінньому місяці вдалими датами стануть 4, 7 ,9, 10, 18 числа. Не варто одружуватись 3, 5, 12, 30 вересня.
Жовтень 2021
Жовтень потішить великою кількістю щасливих дат – 1, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 22, 25, 27. Несприятливих днів мало – 2, 8, 23 жовтня.
Листопад 2021
Для весілля у листопаді найбільше підійдуть 7, 9, 11, 21, 26, 29 числа. Небажано святкувати весілля 2, 4, 10, 27 листопада.
Грудень 2021
Грудень також багатий на сприятливі дати для весілля – це 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 24. Варто утриматись від одружування 1, 4, 8, 12, 25 грудня.
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