Планирование свадьбы – серьезный и ответственный процесс, в ходе которого у молодоженов часто возникают проблемы. Как правильно спланировать и выбрать благоприятные даты для свадьбы в 2021 году, чтобы брак был счастливым – рассказываем далее.

Одним из важнейших событий в жизни людей является свадьба, ведь это совершенно новая страница, в дальнейшем полная многими ответственностями. Многие молодожены очень придирчиво относятся ко всему, что касается процесса бракосочетания, поэтому и не удивительно, что так много внимания посвящается выбору красивой даты.

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2021 – год Белого Металлического Быка, животного, олицетворяющего трудолюбие, спокойствие и покорность. Это время будет вообще благоприятным для пар, которые намерены пожениться. Брак под покровительством Быка будет крепким, гармоничным и полным взаимоуважения. По утверждениям астрологов, семьи, созданные в 2021 году, будут жить спокойной, взвешенной жизнью, избегать конфликтных ситуаций. Бык может не воспринять вашу взрывчатость, спонтанность или чрезмерную эмоциональность, поэтому важно будет пересмотреть свое поведение.



Свадьба в год Быка

Благоприятные месяцы для свадьбы по знакам зодиака

Знак зодиака является важным фактором при выборе даты свадьбы. Каждый из нас уникален, поэтому необходимо учитывать такой индивидуальный подход и сделать определенный прогноз по дате рождения, чтобы точно убедиться, что ваша дата будет удачной.

Для Овнов – май, июнь, сентябрь. Лучшие даты 2, 4, 5, 10, 14, 15, 24.

Для Тельцов – ноябрь, февраль, апрель. Удачные даты 3, 7, 19, 23 Вам стоит сразу определиться с датой.

Для Близнецов – февраль, август, декабрь. Также благоприятные четные месяцы года.

Для Раков – февраль, май, июль. Фортуна улыбнется вам 3, 6, 17, 24, 27 числа.

Для Львов – июль, январь, март. Даты – 8, 14, 22.

Для Дев – март, июнь, июль. Ваша планета Меркурий, планируйте даты с цифрами 3, 6, 7.

Для Весов – ваши благоприятные месяцы – теплые. Выбирайте парные даты.

Для Скорпионов – октябрь, ноябрь, декабрь. Даты вам: 1, 7, 23, 30.

Для Стрельцов – благоприятные месяцы – декабрь, март и май. В этом году лучшими датами будут 11 и 22.

Для Козерогов – январь, май, июль. Важно выбирать нечетные числа, которые благоприятно сочетаются с 2021 годом.

Для Водолеев – март, июль, сентябрь. Лучшие числа 1, 3, 6, 12, 22, 24, 26.

Для Рыб – февраль, март, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Ваша планета – Венера, поэтому оптимальные даты должны содержать числа 7 или 17.

Благоприятные и неблагоприятные дни для свадьбы в 2021 году

Январь 2021

Благоприятными для бракосочетания в первый месяц следующего года будут числа 16, 21 и 25. Неблагоприятные дни – 2, 4, 6, 9, 12, 13, 30 и 31 января.

Февраль 2021

Наиболее благоприятными для вступления в брак считаются 12, 3 и 25 февраля. Нежелательно вступать в брак 1, 4, 6, 8-11 и 27 числа.

Март 2021

Для свадьбы в марте лучше всего подойдут числа 18, 21 и 27. Неблагоприятные дни – 2-4, 6, 8, 9, 13 и 31 марта.

Апрель 2021

Удачным будет союз, заключенный 15 и 23 апреля. Неблагоприятными днями являются 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 29 числа.

Май 2021

В мае лучше сыграть свадьбу 12, 17 и 25 числа. Неблагоприятные дни – 1, 4, 6, 8, 11, 27 и 29 мая.

Июнь 2021

В первый летний месяц стоит обратить внимание на 20 число. Не стоит жениться в такие дни – 10, 17, 26 и 29 июня.

Июль 2021

Звезды предвещают, что благоприятными датами будут 13, 23 и 28 числа. Нежелательно вступать в брак в такие дни – 6, 8, 19, 25, 30 июля.

Август 2021

В августе лучшими датами будут 7, 10, 13, 15 числа. Стоит подождать и не жениться 5, 11, 21, 24, 27 августа.

Сентябрь 2021

В первом осеннем месяце удачными датами станут 4, 7, 9, 10, 18 числа. Не стоит жениться 3, 5, 12, 30 сентября.

Октябрь 2021

Октябрь порадует большим количеством счастливых дат – 1, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 22, 25, 27. Неблагоприятных дней мало – 2, 8, 23 октября.

Ноябрь 2021

Для свадьбы в ноябре больше всего подойдут 7, 9, 11, 21, 26, 29 числа. Нежелательно праздновать свадьбу 2, 4, 10, 27 ноября.

Декабрь 2021

Декабрь также богат на благоприятные даты для свадьбы – это 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 24. Стоит воздержаться от женитьбы 1, 4, 8, 12, 25 декабря.