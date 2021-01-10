Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для всех знаков Зодиака, обещает много перемен в личной и профессиональной жизни. Читайте гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Овна

Астрологи советуют Овнам всю неделю поддерживать позитивный настрой. Радуйтесь даже маленьким достижениям. Все препятствия, возникающие на вашем пути вы успешно преодолеете, а потом с радостью о них забудете. В личных, профессиональных и финансовых делах ожидайте приятных новостей.

Для достижения ваших амбициозных целей понадобится немного усилий, а результат вас сильно удивит и принесет щедрые плоды. В понедельник у вас появится прекрасная возможность создать прочную базу для делового партнерства. Вероятно, вы стоите на пороге серьезных изменений в своей жизни.

На выходных звезды обещают Овнам много сюрпризов. Появятся хорошие перспективы, которые изменят ваши планы. В субботу будет прекрасная возможность проявить свои таланты и знания. На выходных наведайтесь в гости к хорошим знакомым.

Благоприятный день: 14 января

Неблагоприятный день: 12 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Тельца

Постарайтесь на этой неделе не ввязываться в авантюры с быстрыми заработками, ведь существует большой риск финансовых потерь. Вторник – идеальное время, чтобы что-то изменить, в первую очередь в себе. Подумайте над тем, какие изменения вы хотите видеть в себе в будущем. Присмотритесь к себе и начните действовать.

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На работе и дома у вас накопится немало дел, которые не стоит откладывать на потом. Постарайтесь каждый день выделять несколько часов на реализацию поставленных задач. Будьте последовательны в выполнении задач, выполняйте их одну за другой.

На выходных вряд ли удастся побыть в одиночестве, даже если вы этого очень захотите. Несмотря на то, что вы уверены в себе – прислушайтесь к замечаниям, которые вам сделают близкие люди. Проявите доброжелательность и терпение.

Благоприятный день: 14 января

Неблагоприятный день: 11 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам на этой неделе сохранять эмоциональное равновесие, но при этом больше доверять своей интуиции. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь обратиться к своим друзьям. Реализация давних проектов принесет вам материальное удовлетворение.

С коллегами на этой неделе не стоит лишний раз спорить и доказывать свою правоту. Уже ближе к середине недели откроются прекрасные перспективы для карьерного роста. Работы будет много, поэтому придется удвоить терпение и трудолюбие.

На выходных позвольте себе расслабиться. У одиноких представителей знака представится прекрасная возможность найти свою вторую половинку. От поездок лучше отказаться, так как они могут принести неприятности.

Благоприятный день: 15 января

Неблагоприятный день: 17 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Рака

Ракам на этой неделе рекомендуется заняться решением домашних и жилищных вопросов. Вторая половина недели – удачное время для подписания договоров купли жилья или земельного участка. Также в этот период будет прекрасная возможность найти хороших жильцов для аренды квартиры или дома.

В бизнесе возможны небольшие убытки, однако не стоит на них зацикливаться, поскольку они быстро пройдут, и все встанет на свои места. Если вы владелец автомобиля, звезды советуют придерживаться аккуратности на дорогах и не превышать скорость. Вечерние поездки было бы хорошо сократить до минимума.

На выходных ваше внимание будет сосредоточено на материальной сфере. Ваше усердие и трудолюбие принесут хорошие доходы. Работа в это время обещает быть выгодной. Воскресенье – благоприятный период для покупки вещей для дома и семьи.

Благоприятный день: 12 января

Неблагоприятный день: 17 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Льва

У Львов на этой неделе могут быть проблемы со здоровьем: уязвимой будет лимфатическая система, сердце и желудок. Длительное переутомление может привести к головной боли и появлению хронической заболеваемости. Некоторое недомогание может быть последствиями переедания или употребления вредной пищи.

Астрологи советуют найти время для занятия творчеством. Любознательность и интерес к новому усилит ваши возможности. Новых дел на этой неделе лучше не начинать. У вас будет время правильно расставить приоритеты. Прислушайтесь к своей интуиции, она вас не подведет.

На выходных записывайте все идеи, которые придут вам в голову. Они могут оказаться весьма ценными и полезными. Медитация поможет вам найти ответы на многие вопросы. Старайтесь проводить время со своими близкими. Домашняя атмосфера зарядит вас позитивом.

Благоприятный день: 12 января

Неблагоприятный день: 13 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Девы

Если вы погрузились в новые отношения с головой, то не пытайтесь контролировать развитие событий. Просто отдайтесь страсти и наслаждайтесь жизнью. Астрологи не гарантируют, что этот роман перерастет в нечто большее. Однако такой опыт вам необходим и принесет много интересных открытий и впечатлений.

На этой неделе благоприятным днем ​​для любых начинаний станет среда, 13 января. Не бойтесь проявлять чувства к родным, они очень нуждаются в вашей любви. Неделя обещает быть легкой для вас, даже если будут какие-то испытания, вы с легкостью их преодолеете.

На выходных состоится событие или встреча, которая зарядит вас положительной энергией на целый год. Вы можете захотеть рискнуть в профессиональной сфере, то кардинально изменить. Звезды говорят, что этот риск может быть оправдан и даже может иметь успех.

Благоприятный день: 15 января

Неблагоприятный день: 17 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Весов

Неделя подходит для душевных бесед и обсуждения наболевших вопросов. Проговорите все, что у вас накопилось, в спокойной обстановке и найдите компромиссное решение. Так вы увеличите доверие между вами и близкими и сохраните отношения.

Астрологи отмечают, что Весам на этой неделе откроются новые пространства. Достижение успеха на работе – станет вашей главной задачей. Не исключено, что ваш успех привлечет завистников. Удар в спину может прийти со стороны давних знакомых, поэтому будьте осторожны и не позволяйте никому выбить вас из колеи.

На выходных ищите себя везде, где это возможно. Займитесь тем о чем вы долго мечтали, или долго не решались. Не кормите себя обещаниями: изменения уже вас ждут, осталось сделать несколько простых шагов в нужном направлении.

Благоприятный день: 12 января

Неблагоприятный день: 14 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы увидят возможности для личностного развития. Вы сможете продумать все свои действия на несколько ходов вперед. Вам присуще аналитическое мышление, которое позволит увидеть конечный результат предельно ясно и четко.

Чтобы понять, на что вы способны, сначала нужно принять себя. Каждый из нас уязвим, но сила может быть и в слабости. Просто будьте собой, и тогда Вселенная заметит вас и подарит то, о чем вы так долго мечтали. Уверенность в себе поможет вам бесстрашно взглянуть всем проблемам в лицо.

Выходные посвятите своей второй половинке и устройте для нее романтический вечер. Чтобы освежить ваши чувства, используйте всю свою фантазию и изобретательность. Этот период наиболее подходит для общения тет-а-тет.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 11 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе советуют делать все возможное, чтобы подготовить себя к изменениям. Вскоре ваша жизнь сильно изменится. Развивайте в себе позитивное мышление и прислушайтесь к советам мудрых и успешных знакомых. Сфера любви на этой неделе станет для вас наиболее значимой.

В целом неделя для вас будет стабильной и позитивной. Отпускайте любые непонятные ситуации: покажите миру, что вы умеете наслаждаться моментом. В четверг ожидайте положительных новостей. Вероятно, руководство похвалит вас за успешно выполненную работу и даже вручит приятный денежный бонус.

На выходных вы будете окружены людьми, которые позволят вам почувствовать себя хорошо. Вашим помощником станет чувство юмора. Попробуйте от всего абстрагироваться, ловить позитив и заряжать других радостной энергетикой.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 12 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Козерога

Козерогам стоит спуститься с заоблачных высот на землю и браться за работу. Будьте прагматичными и постарайтесь избегать любых споров на семейном фронте. У вас сейчас главный вопрос заключается в работе и карьере. Ваша решительность и упорство будет собствовать осуществлению ваших планов.

В пятницу возможные дела с финансовыми документами. Можете смело рассчитывать на повышение заработной платы в ближайшем будущем. Также возникнут ситуации, которые заставят реорганизовать свои планы, надежды и ожидания. Вас сначала может это огорчить, но скоро вас ждет большой успех.

Выходные благоприятны для построения планов. Возможны новые контакты или встречи, которые начнут хорошие добрые отношения. Вас огорчат новости о проблемах со здоровьем у вашего родственника, но они решатся довольно быстро и успешно.

Благоприятный день : 1 5 января

Неблагоприятный день: 13 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Водолея

Судьба готовит вам неожиданные повороты в отношениях. Если вам важны отношения с любимым человеком, то договаривайтесь, высказывайте свое отношение к происходящему, предлагайте свои решения. Ничего не бросайте на самотек. Проявляйте мудрость и терпение там, где нужно сохранить достигнутое.

Если вам будет казаться, что в жизни наступила черная полоса, вы можете превратить ее в белую. Пессимистическое настроение – плохой помощник, так что даже если не все так гладко, как хотелось бы, не поддавайтесь унынию. Помните, что после темных облаков всегда наступают светлые дни.

Творческие личности на выходных могут найти вдохновение и создать что-то действительно стоящее. Единственные сложности, которые могут возникнуть, будут связаны с материальным состоянием. Чтобы избежать их, Водолеям следует отказаться от шопинга или каких-либо крупных покупок.

Благоприятный день: 15 января

Неблагоприятный день: 11 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 для Рыб

Неделя для Рыб пройдет плодотворно. Если вы приложите достаточное количество усилий, то сможете достичь многих целей. Особенно этот период хорош для трудолюбивых и амбициозных представителей знака. А вот лень может привести к негативным последствиям.

Не ждите поддержки или помощи. Вам придется справляться со всеми возникающими трудностями самостоятельно. Впрочем ваш труд не останется незамеченным, что может привести к повышению в карьере.

На выходных у Рыб могут возникнуть неожиданные проблемы со здоровьем, старые болезни дадут о себе знать. Берегите свое здоровье и относитесь к нему серьезно. Постарайтесь питаться правильно и не переедать.

Благоприятный день: 16 января

Неблагоприятный день: 11 января