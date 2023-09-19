Які найкращі риси характеру знаку зодіаку Терези
19 вересня 2023, 12:25Читать новость на русском
Терези – сьомий знак зодіакального кола. Ці люди вражають своїм постійним прагненням до гармонії та балансу.
Терези мають дуже багато позитивних рис. Про головні з них розповість 24 Канал.
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Найкращі риси Терезів
- Доброзичливість. Представники цього знаку зодіаку мають природну здатність до співчуття і розуміння. Вони вміють поставити себе на чиєсь місце і краще зрозуміти ситуацію. Окрім того, завжди прагнуть допомогти комусь, зробити щось хороше.
- Терплячість. Ці люди володіють великою терплячістю і здатністю до самоконтролю.
- Дружелюбність. Цей знак зодіаку стане справжнім другом для багатьох. Терези приємні у спілкуванні, завжди вислухають, не будуть ставити лишніх запитань і підтримають.
- Відданість. Терези дуже сильно цінують стабільність і вірність. Також завжди виступають за чесність і справедливість. Вони віддані не лише близьким, а й справі, якою займаються.
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Гороскоп для Терезів