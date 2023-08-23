Категорично заборонено: 3 знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ризикувати

Зірки пророкують, що у середу, 23 серпня, трьом знакам зодіаку категорично не можна ризикувати. Тож якщо не хочете втрапити в халепу, дослухайтеся цієї поради.

Овен, Рак і Козоріг, будьте сьогодні особливо обережними й утримайтеся від ризикових кроків, пише 24 Канал.

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Овен

Деякі справи потребують більш ретельного планування та обдуманого підходу. Тож у середу, 23 серпня, зверніть увагу на деталі й не поспішайте з ухваленням важливих рішень.

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Рак

Сьогодні вам варто бути особливо уважними у стосунках та взаємодії з іншими людьми. Уникайте конфліктних ситуацій та спекуляцій, оскільки вони можуть призвести до негативних наслідків.

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Козоріг

Заспокойтеся і відкладіть метушню на кращі часи. Будьте терплячими та у жодному разі не поспішайте щось зробити чи сказати, добре не обдумавши все.

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