Раки, Близнюки та Козороги, зберігайте спокій і тримайте себе в руках. Сьогодні вам не можна конфліктувати, пише 24 Канал.

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Рак

Сьогодні вам краще утриматися від непроханих порад. Не дорікайте людям, навіть якщо вони не праві. Зберігайте спокій і будьте розумнішими.

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Близнюки

Вам варто зосередитися на собі. Не звертайте увагу, що кажуть інші. Продовжуйте працювати та уникайте конфліктів. Вони знизять вашу продуктивність, окрім того, можуть призвести до значних труднощів.

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Козоріг

Перестаньте нав'язувати свою думку іншим, особливо, якщо вони навіть не хочуть слухати. Краще проведіть цей час з сім'єю та насолодіться вихідними.

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