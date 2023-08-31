Так, Раки, Діви та Тельці, цього тижня вам можуть повідомити дещо дуже цікаве. Ця звістка приємно вразить, передає 24 Канал.
До речі У кого зі знаків зодіаку буде приголомшливий успіх вже цієї осені
Рак
Уже на початку вересня ви зможете розв'язати проблему, що давно турбувала. Вірте у власні сили та не бійтеся ризикувати. Приємній новині бути.
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Діви
Уже незабаром вам можуть повідомити дещо дуже цікаве. Зокрема, це стосуватиметься роботи або особистого життя.
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Телець
Керівник або близька людина можуть повідомити вам щось важливе. Зірки пророкують успіх. Однак, важливо не зупинятися після того, що почуєте.
Гороскоп для Тельців