Раки, Близнецы и Козероги, сохраняйте спокойствие и держите себя в руках. Сегодня вам нельзя конфликтовать, пишет 24 Канал.
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Рак
Сегодня вам лучше воздержаться от непрошеных советов. Не упрекайте людей, даже если они не правы. Сохраняйте спокойствие и будьте умнее.
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Близнецы
Вам следует сосредоточиться на себе. Не обращайте внимания, что говорят другие. Продолжайте работать и избегайте конфликтов. Они снизят вашу производительность, кроме того, могут привести к значительным трудностям.
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Козерог
Перестаньте навязывать свое мнение другим, особенно если они даже не хотят слушать. Лучше провести это время с семьей и насладиться выходными.
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