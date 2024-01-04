Близнюки, Водолій та Стрілець. Сьогодні вам варто тримати язик за зубами. Повірте, так буде краще, пише 24 Канал.
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Близнюки
Придивіться до свого оточення. Не поспішайте ділитися з іншими пікантними подробицями свого життя.Навіть близькі люди можуть не зрозуміти та засудити.
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Водолій
Якщо у вас знову поганий настрій, щось турбує, краще не діліться про це з кимось. Варто прожити свої переживання та емоції самостійно. Ніхто не зрозуміє вас так, як ви самі.
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Стрілець
У вас великі плани на майбутнє. Втім, не розказуйте про них нікому. Повірте, так буде краще для вас самих.
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