Близнюки, Водолій та Стрілець. Сьогодні вам варто тримати язик за зубами. Повірте, так буде краще, пише 24 Канал.

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Близнюки

Придивіться до свого оточення. Не поспішайте ділитися з іншими пікантними подробицями свого життя.Навіть близькі люди можуть не зрозуміти та засудити.

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Водолій

Якщо у вас знову поганий настрій, щось турбує, краще не діліться про це з кимось. Варто прожити свої переживання та емоції самостійно. Ніхто не зрозуміє вас так, як ви самі.

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Стрілець

У вас великі плани на майбутнє. Втім, не розказуйте про них нікому. Повірте, так буде краще для вас самих.

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