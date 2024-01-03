Так, 3 знаки зодіаку можуть залишитися одинокими в старості. Зокрема, Скорпіон, Овен і Лев, пише 24 Канал.

Важливо Буде нелегко: найближчими днями 3 знакам зодіаку треба прийняти доленосне рішення

Овен

Народжені під цим знаком зодіаку мають запальний характер. Вони вперті й готові до останнього доказувати свою правоту. З Овнами буває важко вжитися.

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Лев

Горді та самозакохані Леви завжди хочуть бути у центрі уваги, завжди на першому місці. Вони терпіти не можуть, коли партнер чи партнерка приділяє час ще комусь, чи чомусь. Як наслідок, ймовірні часті сварки, які можуть призвести до руйнування стосунків.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Ці люди обожнюють керувати. Їм не до вподоби підкорятися. Скорпіони часто хочуть, щоб їхнє слово було головним. Втім, не всі готові з цим погоджуватися. Не варто бути занадто впертими та самозакоханими, адже так можна залишитися самотнім.

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