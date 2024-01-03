Терези, Близнюки та Діва. Народженим під цим знаком доведеться робити вибір, пише 24 Канал.

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Близнюки

У стосунках могли почастішати конфлікти та непорозуміння. Та й почуттів таких, як раніше вже немає. Можливо, досить мучити одне одного. Обговоріть усе. Кожен з вас має право на щастя. Зробіть так, як буде краще.

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Терези

Попереду важливі зміни в особистому житті. Добре подумайте та наважтеся на цей крок, якщо справді хочете. Зірки пророкують, що 2024 буде для вас роком кохання.

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Діва

Уже найближчими днями можете дізнатися, що кохана людина зраджує. Від цього ваш світ може перевернутися. Доведеться вирішувати, що робити далі.

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