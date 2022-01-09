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Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Овнів

На Овнів сьогодні чекає конфліктний і напружений день. Вам треба буде більше думати про себе, аніж про інших.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Тельців

На Тельців чекає сприятливий день. Неділя пройде так, як ви собі задумаєте. Ви навіть зможете зробити більше, ніж хочете.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Близнюків

Близнюкам у цей день варто сконцентрувати свою увагу на планування робочого тижня. Не чекайте якоїсь нагоди, і вже з понеділка втілюйте свої мрії в реальність.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Раків

На Раків чекає чудовий день. Ваші стосунки з сім'єю покращаться та вийдуть на новий рівень. У першій половині дня ви приймете важливе рішення, яке змінить ваше життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Левів

Астрологи не радять Левам будувати на день грандіозні плани. Сьогодні вас чекають гості, тому свій час варто присвятити саме їм.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Дів

На Дів сьогодні чекає романтичне побачення. Ви весело проведете час з людиною, яка вам подобається довгий період.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Терезів

На Терезів чекає оптимістичний день. Вас чекає приємне спілкування з рідними. Разом можете запланувати майбутні поїздки та відпочинок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіонів чекає знайомство з цікавою людиною. Почніть позбуватися своїх страхів, щоб нарешті здійснити те, про що ви мрієте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Стрільців

У цей день може змінитися ваше мислення і світогляд. Почніть від сьогодні створювати самостійно своє щасливе життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Козерогів

Остерігайтеся в цей день шахрайства. Астрологи не радять вам робити дорогі покупки та переказувати кошти на сумнівний рахунок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Водоліїв

Водоліям варто подбати про своє здоров'я. Спробуйте відмовитися від шкідливої їжі, яку останнім часом ви вживаєте в надлишку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 січня 2022 для Риб

Власникам автомобілів астрологи радять бути обережними на дорогах. Якщо маєте можливість – краще пересядьте на громадський транспорт.