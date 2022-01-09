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Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Овнів
На Овнів сьогодні чекає конфліктний і напружений день. Вам треба буде більше думати про себе, аніж про інших.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Тельців
На Тельців чекає сприятливий день. Неділя пройде так, як ви собі задумаєте. Ви навіть зможете зробити більше, ніж хочете.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Близнюків
Близнюкам у цей день варто сконцентрувати свою увагу на планування робочого тижня. Не чекайте якоїсь нагоди, і вже з понеділка втілюйте свої мрії в реальність.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Левів
Астрологи не радять Левам будувати на день грандіозні плани. Сьогодні вас чекають гості, тому свій час варто присвятити саме їм.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Дів
На Дів сьогодні чекає романтичне побачення. Ви весело проведете час з людиною, яка вам подобається довгий період.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Терезів
На Терезів чекає оптимістичний день. Вас чекає приємне спілкування з рідними. Разом можете запланувати майбутні поїздки та відпочинок.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Скорпіонів
Сьогодні Скорпіонів чекає знайомство з цікавою людиною. Почніть позбуватися своїх страхів, щоб нарешті здійснити те, про що ви мрієте.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Стрільців
У цей день може змінитися ваше мислення і світогляд. Почніть від сьогодні створювати самостійно своє щасливе життя.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Козерогів
Остерігайтеся в цей день шахрайства. Астрологи не радять вам робити дорогі покупки та переказувати кошти на сумнівний рахунок.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Водоліїв
Водоліям варто подбати про своє здоров'я. Спробуйте відмовитися від шкідливої їжі, яку останнім часом ви вживаєте в надлишку.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 січня 2022 для Риб
Власникам автомобілів астрологи радять бути обережними на дорогах. Якщо маєте можливість – краще пересядьте на громадський транспорт.