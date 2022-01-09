Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 января 2022 для Овнов
Овнов сегодня ждет конфликтный и напряженный день. Вам надо будет больше думать о себе, чем о других.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 января 2022 для Тельцов
Тельцов ждет благоприятный день. Воскресенье пройдет так, как вы задумаете. Вы даже сможете сделать больше, чем хотите.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 января 2022 для Близнецов
Близнецам в этот день стоит сконцентрировать свое внимание на планировании рабочей недели. Не ждите какого-то случая и уже с понедельника воплощайте свои мечты в реальность.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 января 2022 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 января 2022 для Львов
Астрологи не советуют Львам строить на день грандиозные планы. Сегодня вас ждут гости, поэтому свое время стоит посвятить именно им.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 января 2022 для Дев
Дев сегодня ждет романтическое свидание. Вы весело проведете время с человеком, который вам нравится долгий период.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 января 2022 для Весов
Весов ждет оптимистичный день. Вас ждет приятное общение с родными. Вместе можете запланировать предстоящие поездки и отдых.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 января 2022 для Скорпионов
Весов ждет оптимистичный день. Вас ждет приятное общение с родными. Вместе можете запланировать предстоящие поездки и отдых.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 января 2022 для Стрельцов
В этот день может измениться ваше мышление и мировоззрение. Начните с сегодняшнего дня создавать самостоятельно свою счастливую жизнь.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 января 2022 для Козерогов
Остерегайтесь в этот день мошенничества. Астрологи не советуют вам делать дорогие покупки и переводить средства на сомнительный счет.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 января 2022 для Водолеев
Водолеям стоит позаботиться о своем здоровье. Попробуйте отказаться от вредной пищи, которую в последнее время вы употребляете в избытке.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 января 2022 для Рыб
Владельцам автомобилей астрологи советуют быть осторожными на дорогах. Если имеете возможность – лучше пересядьте на общественный транспорт.