Читайте подробнее гороскоп на неделю 3 – 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также Встречаем 2022: какое животное стало символом этого года и в чем надо отмечать праздник

Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Овна

Овнов ждет успешная неделя. Вы будете действовать четко по плану, поэтому сможете выполнить все, что вам необходимо. Первая половина недели удачна для решения насущных вопросов и важных связей. Вы найдете больше времени для творчества и хобби, проведете время с близкими и родными, а также встретитесь с давними друзьями.

Неделя удачна для изучения чего-то нового, результаты не заставят себя долго ждать. Тех представителей знака, которые ищут работу – ждут приятные новости. Ожидайте звонка с уведомлением, что вас берут на работу.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 6 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Тельца

Тельцы на этой неделе начнут делать первые шаги, чтобы достичь успеха и признания на профессиональном поприще. В этот период вас порадуют финансы. В новом году руководство повысит вам ставку. Также ожидайте премию за дополнительные задачи, которые вы выполняли в декабре.

Читайте также Китайский гороскоп на 2022 год: чего ожидать всем знакам от Голубого Тигра

Астрологи советуют посвятить свободное время генеральной уборке. Проведите эту неделю в новой обстановке. Приобретите в жилище интересные элементы декора, или же сделайте определенную перестановку. Если же вы хотите менять жилье, то эта неделя – идеальное время для поиска нового варианта. Можете наткнуться на довольно неплохую цену и удобное для вас расположение.

Благоприятный день: 8 января

Неблагоприятный день: 3 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов пролетит очень быстро. Вы наконец сможете полноценно отдохнуть, переключиться с рабочих чатов на семью и провести с ними немало времени. Кроме этого, вас ждет много приятных встреч с коллегами и друзьями. Во второй половине недели вас ждут расходы на дом. Вероятно, вам захочется приобрести новую мебель или какую-то технику.

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Ваше общение будет протекать очень эмоционально и позитивно. Не бойтесь действовать первыми там, где это будет необходимо.

Благоприятный день: 5 января

Неблагоприятный день: 8 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Рака

На этой неделе Раки могут почувствовать тотальное моральное истощение от той работы, которую возьмут на свои плечи. Астрологи не советуют вам так сильно себя перегружать, ведь уже в начале года вы можете довольно быстро выгореть и потерять силы для дальнейших задач. Постарайтесь в этот период больше выходить на свежий воздух и заниматься по возможности спортом.

Выходные проведите в окружении близких вам людей. Время наедине будет для вас полезным, впрочем не сильно увлекайтесь одиночеством, общение может зарядить вас энергией и позитивным настроем.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 5 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Льва

У Львов могут возникнуть некоторые разногласия в личных отношениях, на работе или учебе. Вам надо успокоиться и упорядочить свои мысли, а уже тогда приступать к каким-то конкретным действиям. Отстаивайте свою точку зрения там, где это будет необходимо. Держите свои эмоции под контролем, чтобы не наделать лишних конфликтов.

Если у вас будут возникать какие-то трудности, не бойтесь просить о помощи родных вам людей. Они точно вам подскажут, как правильно поступить в той или иной ситуации. Те, кто планировали в новом году приобрести технику – ноутбук или телефон, имеют все шансы на этой неделе найти товар по очень выгодной цене.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 9 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Девы

Астрологи предостерегают Дев от дополнительной работы на этой неделе, ведь на фоне вашей постоянной занятости, у вас может возникнуть очередной конфликт с вашей половинкой. Постарайтесь уделять семье достаточно времени и не обделять близкого вам человека своим вниманием и заботой. Вас ждет насыщенный период, поэтому постарайтесь хорошо спланировать свое время, чтобы не упустить чего-то важного.

Девам не стоит на этой неделе рассказывать кому-то о своих планах. Их не надо держать в тайне, но и не рекомендуется всем вокруг говорить о том, что вы хотите достичь в этом месяце и какие козыри имеете в рукавах.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 9 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Весов

Астрологи не советуют Весам на этой неделе выбираться куда-то далеко от своего дома. Вы можете собраться с друзьями куда-то в минимандровку, впрочем покидать дом надолго – не стоит. Влюбленных представителей знака в первую неделю нового года ждет сюрприз. Ваша любимая половинка порадует вас подарком, о котором вы всегда мечтали.

Также в этот период вам стоит пересмотреть свой рацион. В праздничный период ваш рацион питания сильно сбился, поэтому постарайтесь контролировать то, что вы употребляете и по возможности отказываться от спиртных напитков.

Благоприятный день: 5 января

Неблагоприятный день: 4 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Скорпиона

Для Скорпионов новая неделя пройдет очень легко. Все ваши планы вы сможете с легкостью выполнить, поскольку при наличии свободного времени, вы сможете воплотить в реальность все, что давно хотели сделать. Новая неделя принесет вам прекрасную возможность изменить многие вещи в вашей жизни. Ключевым фактором станет распределение времени. Скорпионы смогут в этот период достаточно времени уделить работе, семье и личным потребностям.

Выходные удачны для изучения чего-то нового. Вас очень увлечет познавательный процесс, поэтому не останавливайтесь и продолжайте активнее познавать для себя что-то неизвестное.

Благоприятный день: 6 января

Неблагоприятный день: 8 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе довольно часто будет везти. Пользуйтесь моментом, перечитайте свои запланированные цели на 2022 год и уже начинайте воплощать что-то в реальность. В большом ритме дел не забывайте о самочувствии и выделяйте время на отдых. Неделя пролетит очень быстро, поэтому чем больше вы выполните всего, тем лучше пройдут ваши выходные.

Суббота подарит вам немало креативных идей, которые вы можете воплотить в любой удобный для вас момент. В воскресенье вас ждет немало новых впечатлений, встреч и событий, которые принесут в вашу жизнь новые краски.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 8 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Козерога

Астрологи не советуют Козерогам на этой неделе планировать путешествия, поскольку они принесут вам больше разочарования, чем приятных моментов. Одиноких представителей знака ждет любовное увлечение, которое перерастет в серьезный роман. Не откладывайте свои желания, ведь их исполнит кто-то другой. Постарайтесь сразу воплощать в реальность то, что приходит вам на ум.

Все ваши усилия обернутся успехом, поэтому смело можете тратить время на работу, которая принесет вам выгодные дивиденды. Козероги могут также серьезно задуматься над недалеким будущим. В эту неделю можете смело планировать переезд в новое жилье.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 5 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Водолея

Водолеям не стоит брать близко к сердцу любые мелочи. Они совсем скоро пройдут, а плохой осадок у вас останется. Прислушайтесь к своей интуиции, она вам подскажет, как воспринимать ситуацию. В начале недели вас ждут трудовые будни, впрочем уже с четверга вы сможете с легкостью вздохнуть и отдохнуть.

Выходные пройдут удачно, если вы проведете их с родными. Отложите все дела и посвятите время хобби, которое подарит вам вдохновение и хорошее настроение.

Благоприятный день: 5 января

Неблагоприятный день: 7 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 3 – 9 января 2022 для Рыб

На этой неделе Рыбы откажутся от работы и проведут все время с родными и близкими. Конец года был для вас довольно тяжелым, поэтому сейчас без лишних угрызений совести можете посвятить время своим потребностям. Постарайтесь воздержаться от важных решений до конца недели. В финансовых вопросах возможна прибыль, на которую вы совсем не рассчитывали.

На выходных вам удастся завязать полезные знакомства, которые пригодятся уже в ближайшем будущем. Также астрологи советуют не бояться кардинальных изменений, они для вас будут иметь лишь позитивную окраску.

Благоприятный день:

Неблагоприятный день: