Гороскоп на 9 серпня: який знак зодіаку зіштовхнеться з непростими перешкодами

Гороскоп на 9 серпня прогнозує Тельцям можливість нової роботи або зміни діяльності. Козорогам дозволено йти на ризик. Дивіться далі, що сьогодні чекає інших знаків зодіаку.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Овнів

Астрологи радять приділити цей день саморозвитку та пошуку нових вмінь і навичок. Бажання до знань та роботи допоможе досягати цілі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Тельців

Тельці можуть почути пропозицію або отримати шанс нової роботи або навіть зміни діяльності. Серйозно все обдумайте, перш ніж ухвалювати рішення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Близнюків

Близнюки сьогодні можуть зіштовхнутися з перешкодами на шляху. Поставтеся до цих викликів без зайвих тривог, щоб успішно подолати проблеми.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Раків

Ракам варто розпрощатися зі справами, що докучали їм останнім часом. Тоді вони спадуть з пліч, немов важкий тягар.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Левів

Астрологи радять Левам приділити час домашньому комфорту й затишку. Подбайте про хорошу атмосферу вдома та теплі стосунки з близькими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Дів

Перед Дівами може постати непроста ситуація чи загадка. Не беріть її близько до серця – вона вирішиться сама собою, а ваші зусилля будуть марними.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Терезів

У Терезів хороший день для того, щоб розширити коло спілкування. Будьте відкритими та приязними, щоб додати кілька нових контактів у свій телефон.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Скорпіонів

У разі складних стосунків з близькою чи коханою людиною Скорпіонам слід терміново подбати про примирення. Сьогодні вдалий день для розв'язання проблем на любовному фронті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Стрільців

Астрологи радять Стрільцям озирнутися та звернути увагу на людей поряд. Задумайтесь, чи немає в оточенні тих, хто може підставити чи зрадити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Козорогів

Козорогам можна дозволити собі ризикнути та піти на рішучий крок. Ваше рішення буде виправданим, але майте й відчуття міри.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Водоліїв

Водоліям варто зосередитися на своїх завданнях. Не дозволяйте будь-чому іншому відволікати вас від досягнення мети.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Риб

Вашим друзям найближчим часом може знадобитися допомога. Не відвертайтеся від них, а підставте своє плече.