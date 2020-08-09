Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2020 року, прогнозує сюрпризи для Стрільців, а Овнам радить не критикувати людей. Читайте гороскоп на 9 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Проведіть вихідний день в компанії друзів, адже вам так потрібне їхнє спілкування. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Овнів

Не засуджуйте людину, навіть якщо вам здається, що вона зробила непристойний вчинок. Пам'ятайте, що не знаючи всіх обставин того, що сталося, не можна робити однозначно негативні висновки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Тельців

Не рекомендується сьогодні приймати важливі рішення. У цей день ви навряд чи зможете об'єктивно оцінити обставини і зважити всі за і проти. Не варто поспішати, час у вас ще є.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Близнюків

Агресивний настрій, який у вас буде сьогодні, може зіграти з вами у злий жарт. Виявивши свою зневагу начальству, ви згодом про це пошкодуєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Раків

Займатися реалізацією грандіозних проєктів сьогодні не варто. Сенсу від цього не буде ніякого. Проведіть вихідний день в тиші та спокої, присвятивши його читанню, перегляду серіалів, чи прогулянок на свіжому повітрі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Левів

Будьте сьогодні уважні до сигналів, які вам надсилає Всесвіт. Ймовірно, ви нарешті зможете отримати відповідь на важливе запитання, яке довгий час не давало вам спокою.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Дів

Сьогодні Діви можуть очікувати на успішний розвиток стосунків зі своїм партнером. Не забувайте про своїх друзів, яким у цей день потрібна допомога та слушна порада.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Терезів

Не варто болісно реагувати на критику на свою адресу з боку оточуючих. Ви самі знаєте собі ціну. День вдалий для обговорення ваших планів у колі сім'ї.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Скорпіонів

Будьте готові до того, що на вас можуть звалитися проблеми інших людей. Постарайтеся вчитися на помилках інших, щоб не повторити такого у своєму житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Стрільців

Сьогодні на Стрільців може очікувати дуже приємний і несподіваний сюрприз. Ви можете виграти в лотереї чи в розіграші. Варіантів може бути безліч, тож будьте готовими до подарунків долі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Козерогів

У Козерогів сьогодні можуть раптово прокинутися ревнощі. Друзі, рідні, колеги по роботі – практично будь-хто сьогодні ризикує стати об’єктом незрозумілих ревнощів і власницьких настроїв.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Водоліїв

Водолії в цей день будуть сповнені енергії та впевненості в собі. Головне для вас сьогодні – не порівнювати себе з кимось, інакше ризикуєте на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 серпня 2020 для Риб