Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, прогнозирует сюрпризы для Стрельцов, а Овнам советует не критиковать людей. Читайте гороскоп на 9 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Овнов

Не осуждайте человека, даже если вам кажется, что он совершил неприличный поступок. Помните, что не зная всех обстоятельств случившегося, нельзя делать однозначно негативные выводы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Тельцов

Не рекомендуется сегодня принимать важные решения. В этот день вы вряд ли сможете объективно оценить обстоятельства и взвесить все за и против. Не стоит спешить, время у вас еще есть.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Близнецов

Агрессивный настрой, который у вас будет сегодня, может сыграть с вами в злую шутку. Выказав свое пренебрежение начальству, вы впоследствии об этом пожалеете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Раков

Заниматься реализацией грандиозных проектов сегодня не стоит. Толку от этого не будет никакого. Проведите выходной день в тишине и покое, посвятив его чтению, просмотру сериалов или прогулкам на свежем воздухе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Львов

Будьте сегодня внимательны к сигналам, которые вам посылает Вселенная. Вероятно, вы наконец сможете получить ответ на важный вопрос, который долгое время не давал вам покоя.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Дев

Сегодня Девы могут ожидать развитие отношений со своим партнером. Не забывайте о своих друзьях, которым в этот день нужна помощь и дельный совет.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Весов

Не стоит болезненно реагировать на критику в свой адрес со стороны окружающих. Вы сами знаете себе цену. День удачен для обсуждения ваших планов в кругу семьи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Скорпионов

Будьте готовы к тому, что на вас могут свалиться проблемы других людей. Постарайтесь учиться на ошибках других, чтобы не повторить такого в своей жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцов может ожидать очень приятный и неожиданный сюрприз. Вы можете выиграть в лотерее или в розыгрыше. Вариантов может быть множество, поэтому будьте готовы к подаркам судьбы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Козерогов

У Козерогов сегодня может внезапно проснуться ревность. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой сегодня рискует стать объектом непонятной ревности и собственнических настроений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Водолеев

Водолеи в этот день будут полны энергии и уверенности в себе. Главное для вас сегодня – не сравнивать себя с кем-то, иначе рискуете на пустом месте испортить себе настроение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2020 для Рыб

Рыбам нужно определиться с собственным мнением и взять на себя ответственность. Среди множества вариантов развития событий, нужно будет выбрать только один, действительно правильный.