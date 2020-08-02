Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для всех знаков Зодиака предполагает благоприятный день для решения дел. Многих представителей ждет замечательная возможность заняться творчеством. Читайте гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Овна

Первая половина недели идеально подойдет для активных действий. Вам удастся осуществить много запланированных дел, если вы не будете постоянно сидеть на месте. В среду вы имеете возможность проявить все свои лучшие качества.

В субботу возможны неожиданные новости, которые вас очень порадуют, но потом собьют с толку. Рекомендовано не сильно на этом зацикливаться. После рабочей недели позвольте себе отдохнуть и не перегружайтесь дополнительной работой.

Выходные рекомендуется провести с блокнотом и ручкой: четко запишите, что вы должны сделать до конца лета, а какие дела могут еще подождать. Звезы будут способствовать успешному совершению всех ваших начинаний.

Благоприятный день: 3 августа

Неблагоприятный день: 4 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Тельца

Тельцов на этой неделе ждет замечательная возможность активнее заняться делами и творчеством. Иногда вы слишком легкомысленно относитесь к деньгам, а ведь именно сейчас удачное время для того, чтобы научиться их откладывать.

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Не отказывайте себе в удовлетворении потребностей. Свободное время уделите наведению порядка вокруг и внутри себя. До конца недели приложите максимум усилий в решении всех рабочих вопросов. Активный труд принесет вам ощутимый результат очень быстро.

На выходных вас ждет полноценный отдых и новые впечатления. Одиноким представителям знака звезды рекомендуют больше времени посвятить саморазвитию и не переживать по поводу мнения других.

Благоприятный день: 6 августа

Неблагоприятный день: 3 августа

Близнецы (21 мая-21 июня)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Близнецов

В начале недели Близнецов могут ожидать перемены в жизни. Они могут быть связаны с работой, семьей, окружением, деньгами или здоровьем. Впрочем звезды обещают вам положительные изменения.

На этой неделе вам нужно достаточно времени уделить учебе, ведь совсем скоро вас будут ждать ситуации, в которых ваши способности будут изрядно оценивать. Возможно, это будут тесты, экзамены или собеседование.

Дни недели будут проходить очень активно и быстро. На выходных вас ожидают хлопоты по хозяйству. Вам захочется воплотить в реальность семейные традиции и ритуалы. Конец недели предполагает замечательное время проведенное с родными.

Благоприятный день: 5 августа

Неблагоприятный день: 6 августа

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Рака

Раки на этой неделе будут окружены любовью и заботой, поэтому смогут с легкостью выбраться из любых проблем. Не огорчайтесь из-за незначительного негатива, ведь вокруг так много замечательных моментов.

Всю неделю вы будете полны сил и энергии, вашей ключевой задачей на этой неделе будет лишь поддержка этих ресурсов на должном уровне. Коллеги будут бороться за ваше внимание, однако будьте внимательны, ведь некоторые из них будут делать это в корыстных целях.

Выходные дни посвятите близким и друзьям, однако постарайтесь не конфликтовать, если что-то пойдет не по вашему плану.

Благоприятный день: 8 августа

Неблагоприятный день: 5 августа

Лев (23 июля-23 августа)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Льва

Обратите внимание на вторник, среду и пятницу. В эти дни будут происходить важные события, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Звезды прогнозируют вам серьезные изменения. Всю неделю проявляйте настойчивость и решительность.

Понедельник посвятите наведению порядка дома и планированию целей. Вас ждет похвала от родных и близких с которыми вы будете на этой неделе очень тесно общаться. Вы можете прислушиваться к их советам, они будут особенно подходящими.

Отдых в тишине и покое – это именно то, что вам жизненно необходимо. Сосредоточьте свое внимание только на тех вещах, которые приносят вам удовольствие.

Благоприятный день: 7 августа

Неблагоприятный день: 8 августа

Дева (24 августа-23 сентября)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Девы

На этой неделе у Дев может возникнуть небывалое ощущение усталости, но это не удивительно, ведь в последнее время вы очень много работали. Найдите время для отдыха и хоть немного расслабьтесь. Это могут быть путешествия, встречи с друзьями или просто проявления творчества. Обязательно восстановите свой энергетический потенциал.

Обратите внимание, что на этой неделе вам стоит активно поработать над собой и всеми делами, которые вы так долго откладывали "на завтра". Правильно распределите задачи и решайте их, ведь впереди возможны изменения.

На выходных звезды вам советуют включить настроение на максимум и не обращать внимания на все происходящее вокруг вас. Подумайте над тем, каким бы вы хотели видеть свое будущее.

Благоприятный день: 3 августа

Неблагоприятный день: 8 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Весов

На этой неделе сосредоточьте свое внимание на вопросах, которые связаны с работой. Если у вас были идеи по улучшению рабочего процесса, то всю неделю прилагайте усилия для их воплощения.

Астрологи советуют набраться терпения и не принимать поспешных решений. Если вы самостоятельно не можете выбрать, как вам лучше поступить в той или иной ситуации, посоветуйтесь с близкими.

Выходные благоприятны для занятий спортом. Сейчас самое подходящее время сбросить лишние килограммы и получить фигуру о которой вы так долго мечтали. Избегайте алкоголя, ведь он может плохо повлиять на ваш организм и вы будете себя очень плохо чувствовать.

Благоприятный день: 3 августа

Неблагоприятный день: 4 августа

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Скорпиона

Скорпионам первая неделя августа принесет возможность кардинально изменить свою жизнь. Подумайте над тем, устраивает ли вас нынешняя ситуация. Если нет, приложите максимум усилий для того, чтобы ваши мечты сталь явью.

Свободное время посвятите саморазвитию и просто своим желаниям. В среду вы можете почувствовать неожиданный прилив сил, поэтому сразу стоит подумать, куда направить всю эту энергию. Попробуйте заниматься лишь тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Обратите внимание на свое здоровье. Летние вечера теперь обманчивы, поэтому одевайтесь так, чтобы не простудиться. Свободное время посвятите творчеству и хобби. Во время любимой работы вам может прийти в голову креативная идея.

Благоприятный день: 6 августа

Неблагоприятный день: 9 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Стрельца

На этой неделе стоит задуматься над сменой приоритетов. Вы начнете делать то, чего раньше не делали. Не паникуйте, а учитесь новому. Со временем в жизни оно вам изрядно пригодится. Принимаясь за новое дело, не забывайте о цели к которой вы идете.

Постарайтесь рассчитывать только на собственные силы и не ждите помощи других. Научитесь решать вопросы самостоятельно. На этой неделе у вас есть отличный шанс, чтобы стать более уверенным в себе.

На выходных у вас появится довольно много времени, поэтому вы сможете его уделить тем вещам, которые вам больше всего приносят удовольствие. Звезды советуют вам максимально отдохнуть и расслабиться.

Благоприятный день: 4 августа

Неблагоприятный день: 5 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги проявят истинную дипломатичность и найдут общий язык даже с малоразговорчивыми людьми. Начало недели – идеальное время для того, чтобы решать споры или обходить острые углы в общении.

Вы сможете достичь всего, что себе запланируете. Главное – не лежите на диване, а активно начните действовать. Ваш звездный час не за горами. Неделя будет активной и насыщенной, также вас ждет приятный сюрприз от близких людей.

По желанию, можете освежить свой имидж: смените прическу, скомбинируйте неожиданный образ из вещей в гардеробе. Главное – не ограничивайте свою фантазию.

Благоприятный день: 7 августа

Неблагоприятный день: 5 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Водолея

Эта неделя обещает Водолеям многочисленные успехи и победы, которые позволят сохранять хорошее настроение и позитив. Однако в финансовой сфере таких "успехов" не предполагается.

На работе вас ждут кардинальные изменения, которые пойдут вам только на пользу. Вы сможете наконец больше времени посвящать тому, что вам действительно нравится. Астрологи говорят, что новая неделя невероятно успешна для самообразования или улучшения любых навыков.

Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут в конце недели. Так что будьте начеку!

Благоприятный день: 7 августа

Неблагоприятный день: 8 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 для Рыб

На этой неделе звезды рекомендуют избавиться от всего лишнего. Выбросьте старую одежду, удалите ненужные сообщения и фотографии в телефоне, очистите пространство от вещей, которые вам мешают. Благодаря этому в вашей голове мысли разложатся по полочкам автоматически.

Неделя создана для воплощения всех желаний в реальность. Подумайте над тем, о чем давно мечтаете и начинайте действовать. Впрочем собственные планы и намерения лучше хранить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении.

Представителям знака, которым не везет с денежными вопросами, надо заняться поисками дополнительного заработка. Поиски могут быть настолько удачными, что навсегда перевернут вашу жизнь. Имейте это в виду и решительно действуйте.

Благоприятный день: 3 августа

Неблагоприятный день: 8 августа