Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає сприятливий тиждень для вирішення справ. На багатьох представників чекає чудова можливість зайнятися творчістю. Читайте гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Овна

Перша половина тижня ідеально підійде для активних дій. Вам вдасться здійснити багато запланованих справ, якщо ви не будете постійно сидіти на місці. У середу ви маєте можливість проявити усі свої найкращі якості.

У суботу можливі неочікувані новини, які вас дуже втішать, але потім зіб'ють з пантелику. Рекомендовано не сильно на цьому зациклюватися. Після робочого тижня дозвольте собі відпочити і не перевантажуйтеся додатковою роботою.

Вихідні рекомендовано провести з блокнотом і ручкою: чітко запишіть, що ви маєте зробити до кінця літа, а які справи можуть ще зачекати. Зорі сприятимуть успішному звершенню усіх ваших починань.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 4 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Тельця

На Тельців цього тижня чекає чудова можливість активніше зайнятися справами і творчістю. Інколи ви надто легковажно ставитеся до грошей, а саме зараз успішний час для того, аби навчитися їх відкладати.

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Не відмовляйте собі у задоволенні потреб. Вільний час приділіть наведенню ладу навколо та всередині себе. До кінця тижня докладіть максимум зусиль у розв'язанні всіх робочих питань. Активна праця принесе вам відчутний результат дуже швидко.

На вихідних вас чекає повноцінний відпочинок та нові враження. Самотнім представникам знаку зорі рекомендують більше часу присвятити саморозвитку та не перейматися через думку інших.

Сприятливий день: 6 серпня

Несприятливий день: 3 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Близнюків

На початку тижня Близнюків можуть очікувати зміни в житті. Вони можуть бути пов'язані з роботою, сім'єю, оточенням, грошима чи здоров'ям. Втім зорі обіцяють вам позитивні зміни.

Цього тижня вам треба достатньо часу приділити навчанню, адже зовсім скоро вас чекатимуть ситуації на яких ваші здібності будуть неабияк оцінювати. Можливо, це будуть тести, іспити чи співбесіда.

Дні тижня будуть проходити дуже активно і швидко. На вихідних вас очікують клопоти по господарству. Вам захочеться втілити в реальність сімейні традиції та ритуали. Кінець тижня передбачає чудовий час проведений з рідними.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 6 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Рака

Раки цього тижня будуть оточені любов'ю та турботою, тож зможуть з легкістю вибратися з будь-яких проблем. Не засмучуйтеся через незначний негатив, адже навколо так багато чудових моментів.

Увесь тиждень ви будете повні сил та енергії, вашим ключовим завданням цього тижня буде лише підтримка цих ресурсів на належному рівні. Колеги будуть боротися за вашу увагу, однак будьте уважними, адже деякі з них робитимуть це в корисливих цілях.

Вихідні дні присвятіть близьким та друзям, однак постарайтеся не конфліктувати, якщо щось піде не за вашим планом.

Сприятливий день: 8 серпня

Несприятливий день: 5 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Лева

Зверніть увагу на вівторок, середу та п'ятницю. В ці дні будуть відбуватися важливі події, які згодом вплинуть на ваше подальше життя. Зірки прогнозують вам серйозні зміни. Увесь тиждень проявляйте наполегливість та рішучість.

Понеділок присвятіть наведенню порядку вдома та плануванню цілей. Вас чекає похвала від рідних та близьких з якими ви будете цього тижня дуже тісно спілкуватися. Ви можете дослухатися до їхніх порад, вони будуть особливо слушними.

Відпочинок в тиші та спокої – це саме те, що вам життєво необхідно. Зосередьте свою увагу лише на тих речах, які приносять вам задоволення.

Сприятливий день: 7 серпня

Несприятливий день: 8 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Діви

Цього тижня у Дів може виникнути небувале відчуття втоми, але це не дивно, адже останнім часом ви дуже багато працювали. Знайдіть час для відпочинку та хоч трохи розслабтеся. Це можуть бути подорожі, зустрічі з друзями чи просто прояви творчості. Обов'язково відновіть свій енергетичний потенціал.

Зверніть увагу, що цього тижня вам ще варто активно попрацювати над собою та всіма справами, які ви так довго відкладали "на завтра". Правильно розподіліть завдання та вирішуйте їх, адже попереду можливі зміни.

На вихідних зорі вам радять увімкнути настрій на максимум та не зважати на все, що відбувається навколо вас. Подумайте над тим, яким би ви хотіли бачити своє майбутнє.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 8 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Терезів

Цього тижня зосередьте свою увагу на питаннях, які пов'язані з роботою. Якщо у вас були ідеї щодо покращення робочого процесу, то увесь тиждень докладайте зусилля для їхнього втілення.

Астрологи радять набратися терпіння та не приймати поспішних рішень. Якщо ви самостійно не можете обрати, як вам краще вчинити в тій чи іншій ситуації, порадьтеся з близькими.

Вихідні сприятливі для занять спортом. Зараз саме вдалий час скинути зайві кілограми та отримати фігуру про яку ви так довго мріяли. Уникайте алкоголю, адже він може погано вплинути на ваш організм і ви будете себе дуже погано почувати.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 4 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Скорпіона

Скорпіонам перший тиждень серпня принесе можливість кардинально змінити своє життя. Подумайте над тим, чи влаштовує вас теперішня ситуація. Якщо ні, докладіть максимум зусиль для того, аби ваші мрії сталь реальністю.

Вільний час присвятіть саморозвитку та просто своїм бажанням. У середу ви можете відчути несподіваний прилив сил, тому одразу варто подумати, куди спрямувати всю цю енергію. Спробуйте займатися лише тим, що приносить вам справжнє задоволення.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Літні вечори тепер оманливі, тож одягайтеся так, щоб не простудитися. Вільний час присвятіть творчості та хобі. Під час улюбленої роботи вам може спасти на думку креативна ідея.

Сприятливий день: 6 серпня

Несприятливий день: 9 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Стрільця

Цього тижня варто задуматися над зміною пріоритетів. Ви почнете робити те, чого раніше не робили. Не панікуйте, а вчіться новому. Згодом у житті воно вам неабияк знадобиться. Беручись за нову справу, не забувайте про ціль до якої ви йдете.

Постарайтеся розраховувати лише на власні сили та не чекайте допомоги інших. Навчіться вирішувати питання самостійно. Цього тижня у вас є чудовий шанс, аби стати більш впевненим в собі.

На вихідних у вас з'явиться досить багато часу, тож ви зможете його приділити тим речам, які вам найбільше приносять задоволення. Зірки радять вам максимально відпочити та розслабитися.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 5 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Козерога

Цього тижня Козероги проявлять справжню дипломатичність та знайдуть спільну мову навіть з малоговіркими людьми. Початок тижня – ідеальний час для того, аби вирішувати суперечки або обходити гострі кути в спілкуванні.

Ви зможете досягнути всього, що собі заплануєте. Головне – не лежіть на дивані, а активно почніть діяти. Ваш зірковий час не за горами. Тиждень буде активним і насиченим, також вас чекає приємний сюрприз від близьких людей.

За бажанням, можете освіжити свій імідж: змініть зачіску, скомбінуйте неочікуваний образ з речей в гардеробі. Головне – не обмежуйте свою фантазію.

Сприятливий день : 7 серпня

Несприятливий день: 5 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Водолія

Цей тиждень обіцяє Водоліям численні успіхи і перемоги, які дозволять зберігати гарний настрій та позитив. Проте у фінансовій сфері таких "успіхів" не передбачається.

На роботі на вас чекають кардинальні зміни, які підуть вам лише на користь. Ви зможете нарешті більше часу присвячувати тому, що вам дійсно подобається. Астрологи кажуть, що новий тиждень неймовірно успішний для самоосвіти чи покращення будь-яких навичок.

Якщо ж ви зачекалися змін в особистому життя, то є велика ймовірність, що вони стануться наприкінці тижня. Тож будьте напоготові!

Сприятливий день: 7 серпня

Несприятливий день: 8 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 для Риб

Цього тижня зірки рекомендують позбутися всього зайвого. Викиньте старий одяг, видаліть непотрібні повідомлення та фотографії в телефоні, очистіть простір від речей, які вам заважають. Завдяки цьому у вашій голові думки розкладуться по поличках автоматично.

Тиждень створений для втілення усіх бажань у реальність. Подумайте над тим, про що давно мрієте і починайте діяти. Втім власні плани й наміри краще зберігати в таємниці, якщо ви зацікавлені в їхньому здійсненні.

Представникам знаку, яким не щастить з грошовими питаннями, треба зайнятися пошуками додаткового заробітку. Пошуки можуть бути настільки вдалими, що назавжди перевернуть ваше життя. Майте це на увазі та рішуче дійте.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 8 серпня