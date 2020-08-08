Гороскоп на сьогодні, 8 серпня 2020 року, радить Водоліям перестати грати в подвійні ігри, а Овнам забути всі претензії до інших. Леви та Терези можуть очікувати на успіх. Читайте гороскоп на 8 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Овнів

Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Тельців

У Тельців настав сприятливий період для стосунків, роботи, ремонтів. Вам буде легко заручитися підтримкою потрібних людей та впоратися навіть з доволі складними завданнями.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Близнюків

Родинні розмови сьогодні протікатимуть без зайвих проблем. Можете сміливо влаштовувати маленьку затишну сімейну прогулянку чи вечерю, або просто подзвонити рідним і друзям – вони потребують вашої підтримки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Раків

Суботу можна офіційно назвати днем оптимізму для Раків. Черпати його ви зможете з найрізноманітніших джерел – з монологів, своїх мрій, розмов з друзями та колегами, улюблених занять.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Левів

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани проєктів та втілювати важкі завдання. Успіх сьогодні буде на стороні Левів – головне не опускати руки та розуміти, що деякі завдання вдасться втілити не з першої спроби.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Дів

Діви сьогодні мають високі шанси ускладнити свої стосунки з близькими людьми чи колегами. Причиною може стати ваша бурхлива реакція на ситуацію, яка буде вам не зовсім до вподоби.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Терезів

Терезам у цей день не варто очікувати на подарунки долі. Варто брати ініціативу в свої руки та самотужки налагоджувати справу за справою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Скорпіонів

У цей день Скорпіони матимуть змогу побачити свої проблеми в іншому світлі. Це допоможе знайти нові виходи зі старих ситуацій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Стрільців

Стрільцям варто бути більш, ніж завжди уважними за кермом. Втома може мати погані наслідки. Вдома постарайтеся сприймати все спокійно та не брати близько до серця слова, які вам не подобаються.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Козерогів

На Козерогів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння. Не жалійте витратити трохи заробленого на власні потреби, навіть, якщо вони видаються не такими ж першочерговими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Водоліїв

Ваші подвійні ігри можуть принести чимало шкоди близьким. Потурбуйтеся про те, щоб вони розуміли справжні ваші наміри та не маніпулюйте їхньою довірою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 серпня 2020 для Риб

Рибам варто бути обережними зі здоров'ям. Особливо пильними треба бути тим, хто має хронічні захворювання. У першу чергу бережіться від стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.