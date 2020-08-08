Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, советует Водолеям перестать играть в двойные игры, а Овнам забыть все претензии к другим. Львы и Весы могут ожидать на успех. Читайте гороскоп на 8 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Овнов

Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с удвоенной силой, а потому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Тельцов

У Тельцов наступил благоприятный период для отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой нужных людей и справиться даже с довольно сложными задачами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Близнецов

Семейные разговоры сегодня будут протекать без лишних проблем. Можете смело устраивать маленькую уютную семейную прогулку или ужин, или просто позвонить родным и друзьям – они нуждаются в вашей поддержке.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Раков

Субботу можно официально назвать днем оптимизма для Раков. Черпать его вы сможете из самых разнообразных источников – из монологов, своих желаний, разговоров с друзьями и коллегами, любимых занятий.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Львов

Можно браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы проектов и воплощать трудные задачи. Успех сегодня будет на стороне Львов – главное, не опускать руки и понимать, что некоторые задачи удастся воплотить не с первой попытки.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Дев

Девы сегодня имеют высокие шансы усложнить свои отношения с близкими людьми или коллегами. Причиной может стать ваша бурная реакция на ситуацию, которая будет вам не совсем нравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Весов

Весам в этот день не стоит ждать подарки судьбы. Стоит брать инициативу в свои руки и самостоятельно налаживать дело за делом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Скорпионов

В этот день Скорпионы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Стрельцов

Стрельцам стоит быть больше чем всегда внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия. Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Козерогов

На Козерогов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Водолеев

Ваши двойные игры могут принести немало вреда близким. Позаботьтесь о том, чтобы они понимали настоящие ваши намерения и не манипулируйте их доверием.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 августа 2020 для Рыб

Рыбам следует быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительными нужно быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.