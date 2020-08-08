Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, советует Водолеям перестать играть в двойные игры, а Овнам забыть все претензии к другим. Львы и Весы могут ожидать на успех. Читайте гороскоп на 8 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.
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Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Овнов
Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с удвоенной силой, а потому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Тельцов
У Тельцов наступил благоприятный период для отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой нужных людей и справиться даже с довольно сложными задачами.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Близнецов
Семейные разговоры сегодня будут протекать без лишних проблем. Можете смело устраивать маленькую уютную семейную прогулку или ужин, или просто позвонить родным и друзьям – они нуждаются в вашей поддержке.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Раков
Субботу можно официально назвать днем оптимизма для Раков. Черпать его вы сможете из самых разнообразных источников – из монологов, своих желаний, разговоров с друзьями и коллегами, любимых занятий.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Львов
Можно браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы проектов и воплощать трудные задачи. Успех сегодня будет на стороне Львов – главное, не опускать руки и понимать, что некоторые задачи удастся воплотить не с первой попытки.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Дев
Девы сегодня имеют высокие шансы усложнить свои отношения с близкими людьми или коллегами. Причиной может стать ваша бурная реакция на ситуацию, которая будет вам не совсем нравится.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Весов
Весам в этот день не стоит ждать подарки судьбы. Стоит брать инициативу в свои руки и самостоятельно налаживать дело за делом.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Скорпионов
В этот день Скорпионы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Стрельцов
Стрельцам стоит быть больше чем всегда внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия. Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Козерогов
На Козерогов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Водолеев
Ваши двойные игры могут принести немало вреда близким. Позаботьтесь о том, чтобы они понимали настоящие ваши намерения и не манипулируйте их доверием.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 августа 2020 для Рыб
Рыбам следует быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительными нужно быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.