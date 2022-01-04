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Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Овнів
В Овнів сьогодні буде не надто вдалий день. Ви будете перейматися тим, що час надто швидко біжить, а ви нічого не встигаєте. Спробуйте перепланувати свій день більш раціональніше.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Тельців
На Тельців чекає стресовий день. Постарайтеся не йти на ніякі провокації та за можливості згладжуйте ситуацію.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Близнюків
Близнюкам не варто перевантажувати себе в цей день. Проведіть день спокійно, без особливих надривань.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Левів
На Левів у цей день чекає багато зустрічей. Ви можете значно розширити своє коло спілкування, якщо легко будете йти на контакт.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Дів
Астрологи кажуть, що Діви в цей день можуть рухатися в неправильному напрямку. Спробуйте переглянути свої плани на сьогодні.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Терезів
Астрологи радять Терезам провести день з сім'єю. Вашим рідним дуже не вистачає вашого тепла, підтримки та турботи.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Скорпіонів
На Скорпіонів чекає активний, насичений та цікавий день. Ви зможете вийти зі своєї зони комфорту та почати робити те, що раніше соромилися.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Стрільців
Стрільці, які перебувають не в надто приємному фінансовому становищі, мають сьогодні всі шанси знайти додатковий заробіток.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Козерогів
Козерогам сьогодні не рекомендовано розпорошуватися на кілька справ водночас. Робіть якесь одне завдання, яке для вас є найважливішим.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Водоліїв
Водоліям сьогодні варто доводити до логічного кінця розпочате завдання. Також на вас чекає розмова з розумними та впливовими людьми.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 січня 2022 для Риб
Рибам не варто в цей день приймати ризиковані рішення. Також не рекомендовано піддаватися поганим емоціям. Спробуйте зайняти себе чимось корисним.