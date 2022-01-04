Гороскоп на 4 января 2022 для Овнов
У Овнов сегодня будет не слишком удачный день. Вы будете беспокоиться о том, что время слишком быстро бежит, а вы ничего не успеваете. Попробуйте перепланировать свой день более рационально.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 января 2022 для Тельцов
Тельцов ждет стрессовый день. Постарайтесь не идти ни на какие провокации и по возможности сглаживайте ситуацию.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 января 2022 для Близнецов
Близнецам не стоит перегружать себя в этот день. Проведите день спокойно, без особых надрываний.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 января 2022 для Раков
Сегодня Ракам достаточно легко будут даваться физические нагрузки. Если вы давно не занимались спортом, то сегодня идеальный день для начала.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 4 января 2022 для Львов
Львов в этот день ждет много встреч. Вы можете значительно расширить свой круг общения, если легко будете идти на контакт.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 января 2022 для Дев
Астрологи говорят, что Девы в этот день могут двигаться в неправильном направлении. Попробуйте пересмотреть свои планы на сегодня.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 января 2022 для Весов
Астрологи советуют Весам провести день с семьей. Вашим родным не хватает вашего тепла, поддержки и заботы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 января 2022 для Скорпионов
Скорпионов ждет активный, насыщенный и интересный день. Вы сможете выйти из своей зоны комфорта и начать делать то, что раньше стеснялись.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 января 2022 для Стрельцов
Стрельцы, находящиеся не в слишком приятном финансовом положении, имеют сегодня все шансы найти дополнительный заработок.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 января 2022 для Козерогов
Козерогам сегодня не рекомендовано распыляться на несколько дел одновременно. Делайте какое-то одно задание, которое для вас является самым важным.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 января 2022 для Водолеев
Водолеям сегодня стоит доводить до логического конца начатое задание. Также вас ждет разговор с умными и влиятельными людьми.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 января 2022 для Рыб
Рыбам не стоит в этот день принимать рискованные решения. Также не рекомендовано поддаваться плохим эмоциям. Попробуйте занять себя чем-то полезным.