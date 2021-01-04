Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2020 року, не радить Ракам витрачати велику суму грошей. Терезам варто сфокусуватися на перспективах. Читайте гороскоп на 4 січня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде трохи напруженим, але водночас у багатьох буде достатньо мотивації та сил, щоб впоратися з майбутнім навантаженням. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Овнів

Постарайтеся розумно витрачати ваші сили і енергію, адже зараз будь-яке емоційне потрясіння може надовго погіршити ваше самопочуття. Головне для вас зараз – зберігати спокій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Тельців

Тельцям зірки радять тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Є велика ймовірність, що хтось спробує маніпулювати вами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Близнюків

Сьогодні Близнюки намагатимуться щось зробити, але все буде падати з рук. Відкладіть всі заплановані справи на наступний день.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Раків

Зірки кажуть, що в цей день Ракам не рекомендовано в зайвий раз лізти у свій гаманець. Незаплановані витрати можуть спровокувати конфлікти!

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Левів

Сьогодні Левів можуть засмутити друзі, а також невеликі сімейні неприємності. Виникнуть ситуації, які можуть зіпсувати вам настрій на довгий час.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Дів

Сьогодні життєвий потенціал Дів почне поступово знижуватися. Не виключено, що будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Терезів

Зірки рекомендують Терезам дивитися в майбутнє з оптимізмом, а своє роздратування і негатив залишити позаду. Сьогодні у фокусі вашої уваги повинні бути краса, комфорт і бажані перспективи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Скорпіонів

У багатьох Скорпіонів з'явиться можливість проявити свої найкращі якості. Вечір зорі рекомендують вам провести в тихій обстановці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Стрільців

Можлива підвищена втома, емоційність, вразливість. Рекомендується займатися не важкими домашніми справами. Займатися серйозними задачами не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Козерогів

На роботі можливі складнощі. Ви будете швидко втомлюватися, але це не привід для занепокоєння, скоро сили відновляться. Нікого не критикуйте та будьте терплячі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Водоліїв

Беріться за нові завдання, розширюйте поле діяльності. Не перекладайте свої обов'язки на інших людей і не робіть вчинків, які можуть засмутити близьких. Утримайтеся від співпраці з людьми, яких ви погано знаєте, вони можуть вас сильно засмутити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 січня 2020 для Риб

У понеділок Риби можуть зіткнутися з непоступливістю і різкістю оточуючих, особливо колег. На щастя, ви будете володіти гнучкістю і дипломатичністю, тому зможете згладити гострі кути.