Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує для багатьох справжні сюрпризи. Всі ідеї придумані цього тижня – принесуть успіх. Читайте гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Овна

Цього тижня Овнам варто зберігати емоційну рівновагу та не надто зациклюватися на власних переживаннях. Звертайте увагу на зміни, які відбуваються навколо вас. Спрямуйте всі свої зусилля на зміцнення сімейного добробуту, турботу про близьких і стабільність в особистих стосунках.

В середині тижня ви маєте гарний шанс добре заробити і отримати підвищення, але будьте готові працювати без перерв та довгого обіду. Постарайтеся розраховувати тільки на себе, але якщо рідні та друзі захочуть допомогти – не відмовляйтеся.

На вихідних вас чекають спокійні та мрійливі вихідні. Будьте рішучими, повірте в себе, женіть геть страхи та сумніви, які можуть стати на заваді у важливих для вас справах.

Сприятливий день: 6 січня

Несприятливий день: 9 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Тельця

Ваше везіння та чарівність допоможуть злагодити гострі кути у найскладніших ситуаціях. Не звертайте уваги на заздрісників. Відмовляйтеся цього тижня від ризикованих експериментів, краще діяти випробовуваними методами.

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Новий тиждень – чудовий період для тимчасових підробітків. За додаткову роботу вам можуть добре заплатити. Старайтеся та зробіть все для того, щоб не підвести людей у вихідні. Якщо у стосунках ви хочете бути вільними і незалежними – навчіться відстоювати свої інтереси, інакше не уникнути конфліктів.

Вихідні будуть насичені приємними сюрпризами. Близькі потішать вас несподіваними подарунками. Сьогодні ви зможете більше часу приділити своїй сім'ї. Також зірки обіцяють чимало душевних зустрічей. Про себе нагадають старі друзі, яких ви не бачили багато років.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 5 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Близнюків

Близнюкам може закортіти змін, ймовірно, ви навіть задумаєтеся над зміною професії. З кардинальними рішеннями зорі радять почекати. Щоб розвеселитися – змініть імідж або оновіть гардероб. Навчіться уникати негативних емоцій. Пам'ятайте, що щастить тим, хто випромінює позитив.

Будьте обережними у своїх словах та не розповідайте секрети людям, у яких ви не впевнені. Є велика ймовірність того, що вашою щирістю скористаються недоброзичливі люди. Астрологи радять поступатися цього тижня своєму партнерові.

Близнюки дуже люблять чистоту і вже від початку року намагатимуться зробити все в своїй оселі ідеально. Астрологи радять менше уваги зациклювати на нескінченному прибиранні. Краще зосередьте свою увагу на приємних моментах: зустріньтеся з друзями, чи прогуляйтеся парком. Везіння вас знайде у вільні та безтурботні хвилини.

Сприятливий день: 8 січня

Несприятливий день: 9 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Рака

Початок тижня у Раків пройде чудово, якщо ви зможете вдало зупинитися та дозволити своєму партнеру взяти ініціативу у свої руки. Ніжність та довірливість покажуть вашій половинці ваше бажання знаходитися поруч та шукати захист в надійних руках. Самотнім Ракам астрологи радять розслабитися та отримувати задоволення від життя.

Раки цього тижня можуть сміливо будувати плани. У цьому році вам буде простіше досягнути успіху та прийти до поставленої цілі. Нічого не бійтеся і сміливо йдіть вперед. Зірки прогнозують вам цікавий та насичений період.

На вихідних Ракам варто трохи відпочити. Зустріньтеся зі своїми друзями, рідними, знайомими та весело проведіть час. Пам'ятайте, що ви самі собі створюєте настрій і ніхто не зможе зіпсувати його, якщо ви не зробите цього самостійно.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 5 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Лева

Для практичних Левів цей тиждень стане справжнім подарунком. Цілком можливо, що вас очікує романтична пригода, яка подарує багато позитивних емоцій. Домашні справи не будуть у вас забирати багато часу, а зустрічі з друзями залишать багато спогадів та надихнуть на творчі ідеї.

Ви опинитеся в ситуації, яка вимагатиме від вас вибору. Якщо перспективи вам не будуть зрозумілими, то краще не ускладнювати життя. Відкладіть прийняття важливих рішень. Не піддавайтеся спокусі отримати щось в обхід встановленого порядку.

Вихідні – прекрасний період для справ, які вас надихають. Незабаром у вас з'являться нові корисні зв'язки. У суботу можливі неочікувані поїздки, які подарують вам щирі емоції та радість.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 6 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Діви

Новий тиждень подарує Дівам чудову можливість побудувати серйозні плани на майбутнє. Чесність та щирість допоможе розкритися та новими очима подивитися на стосунки. Цей тиждень благополучний для поступливих та охочих йти на компроміс людей.

На тижні ви можете усвідомити, що обрана вами лінія поведінки перестала бути конструктивною, а якісь ваші рішення, що стосуються сім'ї, виявилися помилковими. Не бійтеся визнавати свої промахи і вибачатися перед близькими за зайву самовпевненість.

На вихідних вас чекає якийсь творчий процес. Це не лише зблизить вас з вашими рідними, але й допоможе навчитися чомусь новому. Також вам захочеться зайнятися впорядкуванням свого житла. Ймовірно, ви захочете зробити його більш комфортним, затишним та красивим. Діви до цього питання підійдуть неабияк креативно.

Сприятливий день: 8 січня

Несприятливий день: 6 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Терезів

Початок тижня у Терезів пройде на позитиві та в чудовому настрої. Ви будете повсякчас притягувати погляди людей, однак розслаблятися не варто. Зорі рекомендують направити свою енергію на справи, які ви запланували собі на початку року. Успіх та позитивні емоції не змусять себе чекати.

У всіх ваших справах вам допоможуть ваші рідні. Завдяки цьому, ви набагато швидше встигнете зробити заплановані задачі, що дозволить вам більше часу приділити на спілкування з рідними людьми. Ваш спокій буде залежати від того, з ким саме ви проведете тиждень.

Вихідні для більшості Терезів стануть завершенням розпочатих справ. У неділю ви зможете добре розважитися зі своїми друзями. День проведений разом з близькими подарує вам незабутні враження та яскраві спогади.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 8 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Скорпіона

Астрологи прогнозують Скорпіонам тиждень радості та позитиву. Ваш партнер буде про вас турбуватися, тож ви зможете насолодитися цими моментами і відчути всю силу його любові. Дозвольте собі зарядитися позитивною енергетикою, яку подарує вам цей тиждень.

Присвятіть тиждень затвердженню сімейного бюджету на рік. Розподіліть витрати, відкладіть необхідну суму на відпочинок, розваги та важливі покупки. Це допоможе вам бути на плаву увесь 2021 рік.

Вихідні присвятіть тільки собі: займіться спортом, чи перейдіть на правильне харчування. Це допоможе бути в тонусі та відмінній формі всі святкові вихідні. Не бійтеся починати нові справи. Правильна стратегія допоможе досягнути успіху. У фінансовій сфері прогнозуються деякі приємні витрати.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 5 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Стрільця

Не думайте цього тижня сумніватися у своїх силах. Зорі запевняють, що вас чекають зміни в будь-яких починаннях. Окрім цього, тиждень принесе вам корисне знайомство. В майбутньому ця людина вам допоможе.

Будьте цього тижня обережними у висловлюваннях. Є високий ризик того, що ви поділитеся своїми ідеями не з тими людьми. У стосунках все буде радісно та добре. Насолоджуйтеся часом проведеним вдвох.

На вихідних вас можуть потішити якісь події та враження, тож радійте життю та його яскравим миттєвостям. Женіть від себе негативні емоції та налаштуйтеся на гарний відпочинок. У неділю на вас чекатимуть приємні новини.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 10 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Козерога

Цього тижня у вас відбудуться важливі та сприятливі для вас події. Ви маєте всі шанси відзначитися, отримати підвищення, або знайти прибутковішу роботу. Тримайте вухо гостро щодо всього, що відбувається навколо вас.

Сімейним парам астрологи радять залишити дрібні негаразди з партнером позаду. Романтика нагадає вам про початок прекрасних відносин. Близькість з партнером зміцнить відносини. Одиноким людям варто задуматися про пошук другої половинки і уважно дивитися по сторонах – ваше щастя близько, не пропустіть його.

Те, що раніше не було для вас корисним, цього тижня виявиться досить таки потрібним. Плани на вихідні можуть змінитися в останній момент. Ви будете розчаровані, втім ситуація, яка складеться – стане для вас гарним уроком на майбутнє.

Сприятливий день : 5 січня

Несприятливий день: 6 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Водолія

Успіх чекає Водоліїв на ділових зустрічах та під час обговорення різних угод та домовленостей. Щоб завершити всі справи, доведеться багато працювати, втім є шанс проявити свої найкращі здібності та якості.

У Водоліїв буде досить комфортний період. Навіть попри те, що бізнес займе у вас багато часу, для вас головним буде спілкування з друзями, рідними та близькими людьми, які вам близькі за духом та настроєм.

На вихідних Водоліїв чекає активний період. Ви зможете вирішити питання, які для інших здаються нереальними. Також Водолії можуть зустрітися з бюрократичними проблемами, але їх вдасться вирішити досить швидко.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 6 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 для Риб

Цього тижня плани Риб не збігатимуться з планами інших, старших за віком та рангом. Проявіть терпіння та постарайтеся не втручатися в чужі справи. На початку тижня буде нелегко впоратися з величезною кількістю справ і термінових завдань.

Астрологи радять Рибам добре обдумати всі свої дії щодо другої половинки. Якщо ви відчуваєте, що стосунки зайшли в глухий кут – візьміть паузу та наберіться сил для відвертої розмови. Чесність розставить все по місцях та надасть платформу для вільного вибору.

На вихідних варто зайнятися вирішенням простих поточних справ і дрібних побутових питань, аніж заглиблюватися у роздуми та сумніви. Субота – сприятливий період для творчості та навчання. У неділю ви зможете реалізувати власні задуми.

Сприятливий день: 8 січня

Несприятливий день: 10 січня