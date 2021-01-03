Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует для многих настоящие сюрпризы. Все идеи, придуманные на этой неделе, принесут успех. Читайте гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Овна

На этой неделе Овнам стоит сохранять эмоциональное равновесие и не слишком зацикливаться на собственных переживаниях. Обращайте внимание на изменения, которые происходят вокруг вас. Направьте все свои усилия на укрепление семейного благополучия, заботу о близких и стабильность в личных отношениях.

В середине недели у вас есть хороший шанс хорошо заработать и получить повышение, но будьте готовы работать без перерывов и долгого обеда. Постарайтесь рассчитывать только на себя, но если родные и друзья захотят помочь – не отказывайтесь.

Выходные вас ждут спокойные и мечтательные. Будьте решительны, верьте в себя, гоните прочь страхи и сомнения, которые могут помешать в важных для вас делах.

Благоприятный день: 6 января

Неблагоприятный день: 9 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Тельца

Ваше везение и обаяние помогут сгладить острые углы в сложных ситуациях. Не обращайте внимания на завистников. Отказывайтесь на этой неделе от рискованных экспериментов, лучше действовать испытанными методами.

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Новая неделя – отличный период для временных подработок. За дополнительную работу вам могут хорошо заплатить. Старайтесь и сделайте все для того, чтобы не подвести людей в выходные. Если в отношениях вы хотите быть свободными и независимыми – научитесь отстаивать свои интересы, иначе не избежать конфликтов.

Выходные будут насыщены приятными сюрпризами. Близкие порадуют вас неожиданными подарками. Сегодня вы сможете больше времени уделить своей семье. Также звезды обещают немало душевных встреч. О себе напомнят старые друзья, которых вы не видели много лет.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 5 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Близнецов

Близнецам может захотеться перемен, вероятно, вы даже задумаетесь над сменой профессии. С кардинальными решениями звезды советуют повременить. Чтобы развеселиться – смените имидж или обновите гардероб. Научитесь избегать негативных эмоций. Помните, что везет тем, кто излучает позитив.

Будьте осторожны в своих словах и не рассказывайте секреты людям, в которых вы не уверены. Есть большая вероятность того, что вашей искренностью воспользуются недоброжелательные люди. Астрологи советуют уступать на этой неделе своему партнеру.

Близнецы очень любят чистоту и уже с начала года постараются сделать все в своем доме идеально. Астрологи советуют меньше зацикливаться на бесконечной уборке. Лучше сосредоточьте свое внимание на приятных моментах: встретьтесь с друзьями, или прогуляйтесь по парку. Везение вас найдет в свободные и беззаботные минуты.

Благоприятный день: 8 января

Неблагоприятный день: 9 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Рака

Начало недели у Раков пройдет прекрасно, если вы сможете удачно остановиться и позволить своему партнеру взять инициативу в свои руки. Нежность и доверчивость покажут вашей половинке ваше желание находиться рядом и искать защиту в надежных руках. Одиноким Ракам астрологи советуют расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Раки на этой неделе могут смело строить планы. В этом году вам будет проще достичь успеха и прийти к поставленной цели. Ничего не бойтесь и смело идите вперед. Звезды прогнозируют вам интересный и насыщенный период.

На выходных Ракам стоит немного отдохнуть. Встретьтесь со своими друзьями, родными, знакомыми и весело проведите время. Помните, что вы сами себе создаете настроение, и никто не сможет испортить его, если вы не сделаете этого самостоятельно.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 5 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Льва

Для практичных Львов эта неделя станет настоящим подарком. Вполне возможно, что вас ожидает романтическое приключение, которое подарит много положительных эмоций. Домашние дела не будут у вас отнимать много времени, а встречи с друзьями оставят много воспоминаний и вдохновят на творческие идеи.

Вы окажетесь в ситуации, которая потребует от вас выбора. Если перспективы вам не будут понятны, то лучше не усложнять жизнь. Отложите принятие важных решений. Не поддавайтесь искушению получить что-то в обход установленного порядка.

Выходные – прекрасный период для дел, которые вас вдохновляют. Вскоре у вас появятся новые полезные связи. В субботу возможны неожиданные поездки, которые подарят вам искренние эмоции и радость.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 6 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Девы

Новая неделя подарит Девам прекрасную возможность построить серьезные планы на будущее. Честность и искренность помогут раскрыться и новыми глазами посмотреть на отношения. Эта неделя благополучна для покладистых и желающих идти на компромисс людей.

На неделе вы можете осознать, что выбранная вами линия поведения перестала быть конструктивной, а какие-то ваши решения, которые касаются семьи, оказались ошибочными. Не бойтесь признавать свои промахи и извиняться перед близкими за излишнюю самоуверенность.

На выходных вас ждет какой-то творческий процесс. Это не только сблизит вас с вашими родными, но и поможет научиться чему-то новому. Также вам захочется заняться благоустройством своего жилища. Вероятно, вы захотите сделать его более комфортным, уютным и красивым. Девы к этому вопросу подойдут очень креативно.

Благоприятный день: 8 января

Неблагоприятный день: 6 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Весов

Начало недели у Весов пройдет на позитиве и в отличном настроении. Вы будете постоянно притягивать взгляды людей, однако расслабляться не стоит. Звезды рекомендуют направить свою энергию на дела, которые вы запланировали себе в начале года. Успех и положительные эмоции не заставят себя ждать.

Во всех ваших делах вам помогут ваши родные. Благодаря этому, вы гораздо быстрее успеете сделать запланированные задачи, что позволит вам больше времени уделить общению с родными людьми. Ваш покой будет зависеть от того, с кем именно вы проведете неделю.

Выходные для большинства Весов станут завершением начатых дел. В воскресенье вы сможете хорошо развлечься со своими друзьями. День, проведенный вместе с близкими, подарит вам незабываемые впечатления и яркие воспоминания.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 8 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Скорпиона

Астрологи прогнозируют Скорпионам неделю радости и позитива. Ваш партнер будет о вас заботиться, потому вы сможете насладиться этими моментами и ощутить всю силу его любви. Позвольте себе зарядиться положительной энергетикой, которую подарит вам эта неделя.

Посвятите неделю утверждению семейного бюджета на год. Распределите расходы, отложите необходимую сумму на отдых, развлечения и важные покупки. Это поможет вам быть на плаву весь 2021 год.

Выходные посвятите только себе: займитесь спортом или перейдите на правильное питание. Это поможет быть в тонусе и отличной форме все праздничные выходные. Не бойтесь начинать новые дела. Правильная стратегия поможет добиться успеха. В финансовой сфере прогнозируются некоторые приятные затраты.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 5 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Стрельца

Не думайте на этой неделе сомневаться в своих силах. Звезды уверяют, что вас ждут перемены в любых начинаниях. Кроме этого, неделя принесет вам полезное знакомство. В будущем этот человек вам поможет.

Будьте на этой неделе осторожными в высказываниях. Есть высокий риск того, что вы поделитесь своими идеями не с теми людьми. В отношениях все будет радостно и хорошо. Наслаждайтесь временем, проведенным вдвоем.

На выходных вас могут порадовать какие-то события и впечатления, поэтому радуйтесь жизни и ее ярким мгновениям. Гоните от себя негативные эмоции и настройтесь на хороший отдых. В воскресенье вас будут ждать приятные новости.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 10 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Козерога

На этой неделе у вас произойдут важные и благоприятные для вас события. Вы имеете все шансы отличиться, получить повышение или найти более прибыльную работу. Держите ухо востро относительно всего, что происходит вокруг вас.

Семейным парам астрологи советуют оставить мелкие неурядицы с партнером позади. Романтика напомнит вам о начале прекрасных отношений. Близость с партнером укрепит отношения. Одиноким людям стоит задуматься о поиске второй половинки и внимательно смотреть по сторонам – ваше счастье близко, не упустите его.

То, что раньше не было для вас полезным, на этой неделе окажется довольно таки нужным. Планы на выходные могут измениться в последний момент. Вы будете разочарованы, впрочем ситуация, которая сложится, – станет для вас хорошим уроком на будущее.

Благоприятный день : 5 января

Неблагоприятный день: 6 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Водолея

Успех ждет Водолеев на деловых встречах и при обсуждении различных соглашений и договоренностей. Чтобы завершить все дела, придется много работать, впрочем есть шанс проявить свои лучшие способности и качества.

У Водолеев будет достаточно комфортный период. Даже несмотря на то, что бизнес займет у вас много времени, для вас главным будет общение с друзьями, родными и близкими людьми, которые вам близки по духу и настроению.

На выходных Водолеев ждет активный период. Вы сможете решить вопросы, которые для других кажутся нереальными. Также Водолеи могут встретиться с бюрократическими проблемами, но их удастся решить достаточно быстро.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 6 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для Рыб

На этой неделе планы Рыб не будут совпадать с планами других, старших по возрасту и рангу. Проявите терпение и постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. В начале недели будет нелегко справиться с огромным количеством дел и срочных задач.

Астрологи советуют Рыбам хорошо обдумать все свои действия относительно второй половинки. Если вы чувствуете, что отношения зашли в тупик – возьмите паузу и наберитесь сил для откровенного разговора. Честность расставит все по местам и предоставит платформу для свободного выбора.

На выходных лучше стоит заняться решением простых текущих дел и мелких бытовых вопросов, чем углубляться в раздумья и сомнения. Суббота – благоприятный период для творчества и обучения. В воскресенье вы сможете реализовать собственные замыслы.

Благоприятный день: 8 января

Неблагоприятный день: 10 января