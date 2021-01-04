Гороскоп на сегодня, 4 января 2020 года, не советует Ракам тратить большую сумму денег. Весам стоит сфокусироваться на перспективах. Читайте гороскоп на 4 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День будет немного напряженным, но в то же время у многих будет достаточно мотивации и сил, чтобы справиться с предстоящей нагрузкой. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 января 2020 для Овнов

Постарайтесь разумно расходовать ваши силы и энергию, ведь сейчас любая эмоциональная встряска может надолго ухудшить ваше самочувствие. Главное для вас сейчас – сохранять спокойствие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 января 2020 для Тельцов

Тельцам звезды советуют держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Есть большая вероятность, что кто-то попытается манипулировать вами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 января 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецы будут пытаться что-то сделать, но все будет падать с рук. Отложите все запланированные дела на следующий день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 января 2020 для Раков

Звезды говорят, что в этот день Ракам не рекомендовано в лишний раз лезть в свой кошелек. Незапланированные траты могут спровоцировать конфликты!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 января 2020 для Львов

Сегодня Львов могут огорчить друзья, а также небольшие семейные неприятности. Возникнут ситуации, которые могут испортить вам настроение на долгое время.

Читайте также Мужской гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 января 2020 для Дев

Сегодня жизненный потенциал Дев начнет постепенно снижаться. Не исключено, что любые ваши действия могут обернуться против вас.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 января 2020 для Весов

Звезды рекомендуют Весам смотреть в будущее с оптимизмом, а свое раздражение и негатив оставить позади. Сегодня в фокусе вашего внимания должны быть красота, комфорт и желанные перспективы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 января 2020 для Скорпионов

У многих Скорпионов появится возможность проявить свои лучшие качества. Вечер звезды рекомендуют вам провести в тихой обстановке.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 января 2020 для Стрельцов

Возможна повышенная усталость, эмоциональность, ранимость. Рекомендуется заниматься не тяжелыми домашними делами. Заниматься серьезными задачами не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 января 2020 для Козерогов

На работе возможны сложности. Вы будете быстро уставать, но это не повод для беспокойства, скоро силы восстановятся. Никого не критикуйте и будьте терпеливы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 января 2020 для Водолеев

Беритесь за новые задачи, расширяйте поле деятельности. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут расстроить близких. Воздержитесь от сотрудничества с людьми, которых вы плохо знаете, они могут вас сильно огорчить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 января 2020 для Рыб

В понедельник Рыбы могут столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег. К счастью, вы будете обладать гибкостью и дипломатичностью, поэтому сможете сгладить острые углы.