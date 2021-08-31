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Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Овнів
У першій половині дня Овнів чекає вирішення делікатних питань. Не бійтеся добиватися свого та відстоювати власні інтереси.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Тельців
Сьогодні Тельці можуть очікувати на відновлення старої дружби, яка здавалася безнадійно втраченою.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Близнюків
Дороговартісні покупки вас швидше розчарують, аніж потішать. Вас можуть ввести в оману, тому чітко наполягайте на тому, що першочергово хочете.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Левів
Сьогодні будуть вдалими поїздки та зустрічі зі старими друзями. Увечері уникайте фізичних навантажень.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Дів
Cьогодні на роботі може загостритися ситуація між вами та керівництвом. Причиною можуть стати ваші необдумані вчинки, за які буде соромно.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Терезів
Сьогодні можна будувати плани на майбутнє. У цей день добре займатися пошуком нової інформації та наведенням порядку в справах.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Скорпіонів
Вівторок – вдалий день для генерування цікавих ідей. Якщо ви правильно пропишете план реалізації, то зовсім скоро зможете насолоджуватися першими результатами.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Стрільців
Сьогодні варто остерігатися гніву і негативних емоцій. Важливо вчитися планувати свій час і слідувати наміченим шляхом.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Козерогів
У другій половині дня всі нові контакти принесуть партнерські зв'язки. Увечері варто розслабитися, відвідавши нові приємні місця.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Водоліїв
У першій половині дня важливо стежити за подіями, що відбуваються навколо. У другій половині дня потрібно постаратися завершити всі розпочаті справи.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 31 серпня 2021 для Риб
За словами астрологів, сьогодні для Риб найкращий день для побудови планів, цілей та мрій. У сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний результат, а в перспективі навіть прибуток.