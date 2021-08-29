Читайте детальніше гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Овна

Тиждень підходить для оздоровчих заходів: запишіться на огляд до лікаря, відвідайте косметолога та спортзал. У цей період добре працювати над зміною іміджу. Останнім часом ви багато працювали, тож вам треба компенсувати підвищення енергії спортивними заняттями.

Загалом тиждень буде сприятливим для лікарів, бухгалтерів, кухарів, юристів та журналістів. Саме в цих професіях цього тижня ви досягнете максимального успіху. Астрологи лише застерігають вас від надмірної відвертості з малознайомими людьми, оскільки це негативно позначиться на вашій репутації.

Вихідні вдалі для налагодження стосунків зі своїми дітьми. Також в ці дні добре відкласти всі робочі справи та приділити час власним потребам. Подумайте над тим, як ви хотіли ідеально провести свої вихідні, і постарайтеся докласти зусиль, щоб реалізувати все до найменших деталей.

Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 30 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Тельця

Ваша прямота і чесність може стати джерелом конфлікту, тому добре думайте що і кому ви говорите. Період з понеділка по п'ятницю вдалий для записів на курси, обміну коштів та вкладання їх у якусь справу, поїздок та розв'язання питань, що пов'язані з будівництвом.

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Астрологи радять цього тижня спрямовувати всі свої сили в конкретну діяльність. Це допоможе вам досягнути швидшого результату. Вам траплятимуться на шляху цікаві можливості, якими варто скористатися. Ризики Тельців будуть виправдані, тому не бійтеся діяти.

На вихідних добре зайнятися медитацією, йогою. Вдалими будуть довготривалі прогулянки наодинці, які допоможуть вам швидше знайти відповіді на питання, які вас найбільше турбують.

Сприятливий день: 4 вересня

Несприятливий день: 30 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня не рекомендовано замикатися в собі. Астрологи радять вам подолати власні рамки та вийти на новий рівень. На початку тижня виділіть час на спілкування з найближчими людьми для обміну енергією.

Зорі радять на деякий час відкласти важливі переговори, фінансові операції та надати перевагу генеруванню нових ідей, роботі над творчими проєктами та налагодженню сімейних стосунків.

Цього тижня було б добре присвятити час своєму здоров'ю. Здійсніть планову перевірку до лікаря, виділіть час на масаж та оздоровлення, а також почніть займатися фізичними вправами, які значно покращать ваше самопочуття.

Сприятливий день: 30 серпня

Несприятливий день: 2 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Рака

Цього тижня Раки будуть енергійними та життєрадісними, тож зможуть легко подолати будь-які перешкоди. Самотні представники знаку можуть зав'язати стосунки з представниками протилежної статі. На роботі зросте ваш авторитет, оскільки ви будете натхненні, тож продукуватимете безліч цікавих ідей, які сподобаються керівництву.

У цей період будьте собою. Це час щирості та дружби. За можливості, приділіть увагу своїм найкращим товаришам. Не бійтеся, якщо хтось досить помітно захоче піти з вашого життя. Люди, які вас люблять ніколи цього не зроблять.

Вихідні в Раків будуть доволі активні. У світловий день ви будете зайняті домашніми та особистими справами, а відпочинок зможете дозволити собі ввечері. Для повного відновлення астрологи радять лягати спати до опівночі.

Сприятливий день: 1 вересня

Несприятливий день: 2 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Лева

Леви цього тижня зможуть вийти за рамки та подолати будь-які обмеження. Не бійтеся робити кардинальні кроки, зорі будуть на вашому боці. Вівторок та середа – вдалі дні для пошуку квартири чи автомобіля. У цей період добре щось купувати та запускати енергію грошей у рух.

Тиждень сприятливий для співпраці, переговорів, підписання важливих документів. У вас з'являться нові ідеї та інтереси, а стосунки з колегами та начальством значно покращаться. Ви будете дуже енергійними, тому зможете зробити за кілька днів все, що не встигали раніше.

Вихідні проведіть на природі. Зберіться з друзями на перший осінній пікнік, або ж відправтеся в невеличку мініподорож. У неділю добре виділити час на планування нового тижня.

Сприятливий день: 2 вересня

Несприятливий день: 31 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Діви

Період сприятливий для ділових переговорів, підписання угод і творчості у всіх сферах ваших інтересів. У першій половині тижня ви зможете ввести на роботі деякі вдосконалення. Середа – хороший період для службових відряджень та підписання контрактів.

Цього тижня ви відчуєте натхнення та підвищення інтуїції. Це допоможе вам вирішити багато поточних питань. Четвер вдалий для зміни зовнішнього вигляду та вирішення проблем у стосунках.

На вихідних ви будете дуже емоційними, вам захочеться проявляти активність, тож не стримуйте себе – робіть все, що вам захочеться. Починання будь-якого характеру будуть вдалими та увінчаються успіхом.

Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 2 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Терезів

Новий тиждень для Терезів вдалий для укладання угод у сфері нерухомості. Можливе отримання прибуткових та перспективних пропозицій, особливо з-за кордону. Вівторок – вдалий день для фінансів та вирішення майнових питань.

Середа – день ризикований, тож якщо ви готові ризикувати – то дійте, якщо ж ні – проведіть цей день спокійно. Сьогодні рекомендовані оздоровчі процедури. Корисно зробити масаж спини та обличчя. Також у цей день добре було б зайнятися спортом.

У суботу Терезам варто зробити хоча б невеликий благодійний внесок. Допомога іншим повернеться вам сторицею у потрібний вам час. Відпочинок у неділю зарядить вас енергією на весь день.

Сприятливий день: 30 серпня

Несприятливий день: 4 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Скорпіона

Тиждень підходить для оздоровлення та очищення організму. Було б добре зайнятися спортом, а особливо – вправами для спини. Астрологи не радять вам бути впертими, оскільки це негативно позначиться на ваших стосунках з рідними.

Період вдалий для вкладання грошей у техніку. Знакові знайомства відбудуться в поїздках за кордон. Середа – вдалий період для початку вирішення юридичних питань. У п'ятницю не варто починати жодних важливих справ.

Вихідні – вдалий час для активного сімейного відпочинку. Енергію можна з користю застосувати для облаштування вашого житла, роботи на дачній ділянці. Вашою найбільшою силою стануть доброта та щедрість, тож використовуйте ці позитивні якості на повну силу.

Сприятливий день: 2 вересня

Несприятливий день: 31 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Стрільця

Цього тижня Стрільцям будуть важко даватися робочі завдання. Ви можете відчути злість і роздратованість на себе, тож вам прийдеться просити допомоги в колег. Але якщо ви повірите у свої сили, то у вас все неодмінно вийде. Головне – не здаватися.

Якщо ви ніколи не займалися йогою, то саме час записатися на курси. Йога – це дисципліна, яка допоможе вам досягнути душевної та фізичної гармонії. За можливості – більше займайтеся спортом. Фізичні навантаження допоможуть зміцнити м'язи та набратися енергії.

На вихідних перегляньте свої погляди на життя. Також зірки не радять вам вирушати в будь-які поїздки, особливо в суботу і неділю.

Сприятливий день: 30 серпня

Несприятливий день: 31 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Козерога

Цього тижня Козероги будуть на піку своєї активності та працьовитості. На роботі буде безліч справ, але ви з ними успішно впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Цілком можливо, що вам запропонують якийсь проєкт, який буде пов'язаний з відрядженням на тривалий час. Навіть попри те, що у вас були інші плани на цей період, ви не розчаруєтеся.

Ближче до вихідних очікуйте радісні новини здалеку, а також звільнення від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Наприкінці тижня дозвольте собі не вдаватися в робочі питання та просто розслабтеся. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день : 3 вересня

Несприятливий день: 1 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Водолія

Ваша запланована відпустка буде зіпсута справами, які у вас виникнуть неочікувано. Проте не все так погано, адже вам запропонують очолити новий перспективний проєкт. Приймайте виклик, опирайтеся на свій досвід і ви досягнете значних успіхів.

Витримка, делікатність та розсудливість – це три найважливіші якості, які вам знадобляться. Від правильно прийнятих рішень буде залежати ваше фінансове благополуччя.

Ви зосереджені майже на всьому, що відбувається у вашому житті. На все потрібно витрачати багато сил, тому не забувайте про якісний відпочинок.

Сприятливий день: 31 серпня

Несприятливий день: 5 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для Риб

Новий тиждень принесе Рибам зміни. Якщо ви запланували подорож, то цілком ймовірно, що в період вашого відпочинку у вас виникне новий захоплюючий роман. Не бійтеся таких змін, вони підуть вам лише на користь.

Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують цікавий високооплачуваний проєкт. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Результат не змусить вас довго чекати.

У суботу очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Не будьте впертими, адже ваша імпульсивність загрожує сваркою з близькими. Ваша імпульсивність і впертість можуть посварити вас з близькими людьми.

Сприятливий день: 1 вересня

Несприятливий день: 31 серпня